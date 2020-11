Curaçao komt Remko Bicentini tegemoet

Tijdens het kort geding dat de bond van Curaçao had aangespannen tegen Bicentini hebben juristen van beide partijen elkaar alsnog gevonden in een schikking. Dat betekent dat er alsnog een regeling is getroffen voor een correcte afhandeling van het nog tot 2022 lopende contract van Bicentini, waardoor Hiddink aan de slag kan met Curaçao zonder dat hij daarbij de erecode voor trainers hoeft te breken.

Hiddink is momenteel op Curaçao om voor het eerst een trainingskamp van de nationale ploeg te leiden. Hoewel de ervaren trainer eerder had aangegeven pas aan de slag te gaan als de zaken met Bicentini correct waren afgehandeld, kwam hij in een spagaat doordat de afwikkeling maar niet gerealiseerd werd.

Vrijbrief

,,Ik heb inderdaad gezegd, dat het eerst opgelost moest zijn, voordat ik aan de slag zou gaan, maar dat is inmiddels al maanden geleden. Op een gegeven moment moeten we ook door”, zei Hiddink daar gisteren over. ,,De jongens moeten weer gaan trainen. Ik kan er niet op blijven wachten. Uiteindelijk is het niet mijn zaak dat Bicentini en de bond er niet uitkomen. Ik heb hem een paar dagen geleden gebeld en hij toonde er ook begrip voor, dat de jongens door moeten.”

De voetbalbond van Curaçao wilde via een kort geding afdwingen, dat Bicentini een vrijbrief zou geven aan Hiddink, dat hij toch aan de slag mocht gaan, ook al waren de zaken met hem niet opgelost. Die situatie is nu door de getroffen schikking uit de wereld geholpen.

Bicentini gaf vanochtend in Telesport aan diep getroffen te zijn door de hele gang van zaken. ,,Dit doet zoveel pijn. Ik ben er de hele dag mee bezig. Ik heb veertien jaar gewerkt voor de bond en ben de meest succesvolle bondscoach die Curaçao ooit heeft gehad. Als je dan vanuit de media moet vernemen, dat je ontslagen bent, is dat een harde tik. Als dan vervolgens de zaken niet netjes worden afgehandeld en er zo respectloos met je wordt omgegaan, gaat dat je niet in je kouwe kleren zitten. Gelukkig word ik goed gesteund door mijn advocaat Jan Kabalt maar dit is extreem pijnlijk en ik ben er de hele dag mee bezig. Ik heb mijn vrouw niet meegenomen naar Curaçao, want ik ben niet te genieten. Dit zit de hele dag in mijn kop.”