Mats Wilander ziet ’iets uitzonderlijks’ bij Kiki Bertens

Dat Kiki Bertens tegen Taylor Townsend een wedstrijdpunt overleefde, kan haar volgens zevenvoudig grandslamwinnaar Mats Wilander (inzet) een enorme boost geven. Ⓒ AP

LONDEN - Zevenvoudig grandslamwinnaar Mats Wilander verwacht dat de ontsnapping van Kiki Bertens in de tweede ronde van Wimbledon haar een enorme boost zal geven voor de rest van het toernooi. De Zweed was aandachtig toeschouwer bij het duel tussen Bertens en Taylor Townsend, dat de Nederlandse naar zich toetrok nadat ze in de tweede set een wedstrijdpunt overleefde.