PSV heeft AC Milan-back Ricardo Rodríguez op de radar

Rodríguez was voor zijn vertrek naar Milaan een topspeler in de Duitse Bundesliga. De Italianen legden in de zomer van 2017 vijftien miljoen euro voor hem neer bij VfL Wolfsburg. Na twee seizoenen als basisspeler, is hij dit seizoen uit beeld geraakt bij Milan. Theo Hernandez, die afgelopen zomer voor 20 miljoen euro van Real Madrid werd overgenomen door de Italiaanse grootmacht, speelt nu op de plek van de 71-voudig Zwitsers international. Rodríguez zou graag weer speelminuten willen maken met het oog op het EK van komende zomer.

In Eindhoven lijkt hij die mogelijkheid volop te kunnen krijgen en de ervaren verdediger zou op zijn beurt in één klap de zorgen kunnen wegnemen op de positie linksachter. Mits hij snel op niveau komt, na een half jaar waarin hij weinig speelde. PSV is overigens niet de enige club die naar de diensten hengelt van Rodríguez. Ook clubs uit Duitsland en Frankrijk zouden geïnteresseerd zijn in de verdediger.

Angeliño

Voor PSV is de nood hoog op de linksbackpositie, sinds het vertrek van Angeliño naar Manchester City. De van Valencia gehuurde Toni Lato is inmiddels alweer vertrokken en speelt het komende half jaar op huurbasis voor Osasuna. Olivier Boscagli haalt (nog) niet het bij PSV geëiste niveau. Michal Sadilek, door de vertrokken Mark van Bommel gebruikt als noodverband, zal bij de komst van een nieuwe speler waarschijnlijk weer gewoon middenvelder worden.