Directeur Tielbeke vertrekt bij Eredivisie CV

„Ik heb me vijftien jaar lang met ontzettend veel plezier en passie mogen inzetten voor het Nederlandse voetbal. Dat is in deze dynamische wereld best een forse periode”, zegt Tielbeke die naar eigen zeggen vooral veel plezier beleefde aan het opzetten van het eigen televisiekanaal, het huidige FOX Sports. „Voor mij is nu het juiste moment aangebroken om de bakens te verzetten.”

Tielbeke blijft nog tot 1 augustus in dienst bij de ECV en zal zijn taken bij EMM op 1 december overdragen.