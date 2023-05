Manchester United en Ten Hag onderuit na late VAR-ingreep

Zonder Nederlanders in de basis was de eerste grote kans voor de bezoekers, maar Antony schoot naast. Even later ontsnapte United juist aan een achterstand, toen David De Gea met het hoofd redding bracht op Kaoru Mitoma. De Spaanse goalie moest daarna even verzorgd worden aan zijn hoofd. Er bleven veel kansen voor beide doelen komen, met name voor Marcus Rashford, maar gescoord werd er niet.

Na rust bleef het doelpogingen regenen en ontsnapte Antony aan een rode kaart. De oud-Ajacied botvierde na het niet krijgen van een vrije trap zijn frustratie op het scheenbeen van een tegenstander. Wonderwel kreeg de Braziliaan slechts geel.

In de slotfase was het een en al Brighton dat op zoek ging naar de winnende en die kreeg het. Na een domme handsbal van Luke Shaw werd er op aangeven van de VAR een strafschop gegeven aan Brighton. Alexis Mac Allister ging achter de bal staan en schoot onberispelijk binnen.

Champions League-tickets

In de strijd om de vierde plaats, goed voor het spelen in de Champions League volgend seizoen, houdt United nog wel een voorsprong van 4 punten op Liverpool, dat ook nog eens een wedstrijd meer heeft gespeeld. Brighton heeft nog een kans vijfde te worden en zodoende Liverpool te verdringen van de plek die recht geeft op het spelen in de Europa League.

Wout Weghorst viel zo'n 10 minuten voor tijd in bij Manchester United, waar Tyrell Malacia op de bank bleef. Joël Veltman ontbrak wegens een blessure bij Brighton.

Manchester United schakelde Brighton vorige maand uit in de halve finales van de FA Cup.