Sport Kort: Lorenzo als testrijder terug bij Yamaha

Motorsport: Lorenzo als testrijder terug bij Yamaha

14.21 uur: Motorcoureur Jorge Lorenzo keert als testrijder terug bij Yamaha. De drievoudig wereldkampioen komt komende week al in actie op het circuit van Sepang in Maleisië.

Lorenzo nam vorig jaar november als coureur van Honda afscheid in de MotoGP. De Spanjaard kwam vorig seizoen tijdens de training hard ten val op het circuit van Assen. Daarbij brak hij een nekwervel. Twee weken eerder was hij op het circuit van Barcelona ook al hard onderuitgegaan.

Yamaha neemt dit jaar met de Spanjaard Maverick Viñales en Italiaan Valentino Rossi deel aan de MotoGP, de koningsklasse van de motorsport. De fabrieksploeg sluit niet uit dat Lorenzo op een wildcard aan wedstrijden deel gaat nemen, maar daarover is nog geen beslissing genomen.

Voetbal: KNVB keurt begroting Roda JC goed

12.29 uur: De KNVB heeft de begroting van Roda JC goedgekeurd. De club uit Limburg, uitkomend in de eerste divisie, voldoet daardoor aan de eisen voor een licentie betaald voetbal.

De nationale voetbalbond is ook akkoord met de bankgarantie van 900.000 euro die gesteld is over het tekort van Roda JC over dit seizoen. De club uit Kerkrade startte dit voetbaljaar met grote financiële problemen. Roda JC kreeg voor de winterstop al drie strafpunten opgelegd voor het overtreden van de licentieregels.

Roda JC laat op de eigen website weten dat het blij is ’met een stukje financiële rust’.

Wielrennen: Bennett wint in Australië

11.31 uur: Sam Bennett heeft donderdag de eerste editie van de Race Torquay gewonnen. De Ier van Deceuninck-Quick-Step troefde na 130 kilometer koers de Italianen Giacomo Nizzolo (NTT Pro Cycling) en Alberto Dainese (Team Sunweb) af in een sprint.

Sam Bennett heeft de zege binnen en juicht. Ⓒ ©Tim De Waele / Getty Images

Thuisfavoriet Caleb Ewan, die in de Tour Down Under goed was voor twee ritzeges, haalde de finish niet.

Zondag staat in Geelong de Cadel Evans Great Ocean Road Race op het programma. Vorig jaar won de Italiaan Elia Viviani de wedstrijd, voor Ewan.

Basketbal: San Antonio Spurs verrassen Utah Jazz

08.04 uur: De basketballers van San Antonio Spurs hebben in eigen huis Utah Jazz verrast. Het werd 127-120. DeMar DeRozan vervulde een hoofdrol bij de Spurs door 38 punten voor zijn rekening te nemen. Patty Mills was goed voor 18 punten.

De thuisploeg ging het laatste kwart in met een voorsprong van vier punten en liep vervolgens uit naar 110-99, mede dankzij een fraaie lay-up van Dejounte Murray. LaMarcus Aldridge ontbrak bij de ploeg uit San Antonio wegens een duimblessure.

San Antonio Spurs, dat zeer wisselvallig presteert, had de laatste drie wedstrijden verloren. Utah Jazz was bezig aan een sterke serie; in januari werd al elf keer gewonnen.

Bij veel duels werd nog stilgestaan bij het overlijden van Kobe Bryant. Veel spelers die rugnummer 8 droegen, besloten dat in te wisselen voor een ander nummer. Dat als eerbetoon voor Kobe Bryant, die ook met nummer 8 speelde. Ook droeg Bryant bij de LA Lakers nummer 24.

Fernando Gaviria balt zijn vuist na zijn zege. Ⓒ BELGA

Wielrennen: Gaviria wint opnieuw etappe in Ronde van San Juan

07.36 uur: Wielrenner Fernando Gaviria heeft de vierde etappe van de Ronde van San Juan gewonnen. De 25-jarige Colombiaan won de sprint in San Agustin, voor Rudy Barbier en Álvaro José Hodeg. Het was zijn tweede etappezege deze week.

Gaviria had wel een verklaring voor zijn succes zo vroeg in het seizoen. "Ik besteed nu meer aandacht aan mijn dieet. Ik eet meer vis en minder vlees", verklaarde Gaviria, die een goede staat van dienst heeft in de Ronde van San Juan. In 2017 won hij twee ritten, in 2018 één en in 2019 ook twee.

De leiderstrui blijft in bezit van de Belg Remco Evenepoel. Donderdag is een rustdag en vrijdag is een etappe met de zware beklimming van de Alto Colorado. "Mijn positie is heel anders dan vorig jaar", aldus Evenepoel. "Toen moest ik aanvallen en nu moet ik verdedigen. Ik weet dat Óscar Sevilla gaat aanvallen, maar ik heb genoeg tijd voorsprong om kalm te blijven."

De Ronde van San Juan eindigt zondag.

Voetbal: Canadese Sinclair breekt doelpuntenrecord

07.00 uur: De Canadese voetbalster Christine Sinclair heeft haar 184e en 185e doelpunt als international gemaakt. Dat deed de aanvalster in de wedstrijd tegen Saint Kitts en Nevis.

Ze evenaarde en brak daarmee het internationale record, dat ze nu deelt met de Amerikaanse Abby Wambach.

Sinclair scoorde in haar 290e interland al na 7 minuten, door een strafschop te benutten. In de 23e minuut maakte ze haar tweede goal.