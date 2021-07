Henk ten Cate niet beschikbaar voor KNVB: ’Te veel gebeurd in 2017’

Henk ten Cate Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Directeur topvoetbal Nico-Jan Hoogma kan de naam van Henk ten Cate (66) als nieuwe bondscoach doorstrepen. „Ik ben niet beschikbaar”, zegt de Amsterdammer. „Nico-Jan mag me zeker een keer bellen. Niet voor de functie van bondscoach, maar om namens de KNVB eindelijk een keer excuses te maken voor de karaktermoord, die de voetbalbond in 2017 op me probeerde te plegen.”