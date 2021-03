Yvette Broch na ruim tweeënhalf jaar weer terug in handbalselectie Oranje

Bondscoach Emmanuel Mayonnade heeft de 30-jarige cirkelspeelster opgenomen in de selectie voor een drielandentoernooi in Kroatië, waar Oranje half april speelt ter voorbereiding op de Olympische Spelen. Naast Kroatië is ook Brazilië een tegenstander. Na de twee wedstrijden traint de ploeg nog tot 21 april door op Papendal.

Broch stopte in de zomer van 2018 met tophandbal omdat ze naar eigen zeggen fysiek en mentaal opgebrand was. Afgelopen najaar startte ze echter weer met trainen bij het Franse Metz, waar Mayonnade ook hoofdtrainer is. Begin dit jaar gaf ze bij Mayonnade aan er weer te staan als hij in Oranje een beroep op haar wilde doen.

Broch speelde eerder al 118 interlands voor het Nederlands vrouwenhandbalteam. Met Oranje won Broch in 2015 zilver en in 2017 brons op het WK.

Vanaf eind juni krijgen de handbalsters er een bekend gezicht in de staf bij. Debbie Klijn, die in het verleden al keeperstrainer bij Oranje was, neemt die functie tot en met de Olympische Spelen opnieuw op zich. Klijn speelde zelf 120 interlands voor het Nederlands elftal.

De volledige selectie:

Rinka Duijndam, Kelly Dulfer, Merel Freriks, Laura van der Heijden, Yara ten Holte, Inger Smits (Borussia Dortmund, Dui), Lois Abbingh, Tess Wester (Odense Handbold, Den), Debbie Bont, Yvette Broch (Metz Handball, Fra), Dione Housheer, Nikita van der Vliet (Nykøbing F. Håndboldklub, Den), Angela Malestein (FTC Rail-Cargo Hungaria, Hon), Larissa Nüser (København Håndbold, Den), Estavana Polman (Team Esbjerg, Den), Martine Smeets (CSM Bucuresti, Roe), Danick Snelder (SG BBM Bietigheim, Dui) en Bo van Wetering (TuS Metzingen, Dui).