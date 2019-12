Mooier kan niet voor ’handbalspion’ Abbingh

„Ik heb hier echt maandenlang naar uitgekeken”, zei Abbingh met een stralende lach bij Ziggo Sport. „Dit is gewoon een droom. Ik kan heel, heel blij terug naar de club.”

Rusland, de olympisch kampioen van Rio 2016, had tot vrijdag alle wedstrijden op het WK met groot verschil gewonnen. De helft van de Russische selectie bestaat uit speelsters van Rostov-Don. Met Abbingh beschikte bondscoach Emmanuel Mayonnade van Oranje echter over een perfecte ’spion’. „Ik had al dagen in m’n hoofd: als we tegen Rusland spelen, gaan we dit, dit en dit doen. Ik heb uren met ’Manu’ gezeten om alles te bespreken. Ik weet precies hoe zij spelen. Ik heb makkelijk praten omdat ik iedere dag met ze train, maar de rest van de ploeg heeft het ook zó goed opgepakt.”

Vjachireva beste Russin

Abbingh had vooraf haar clubgenote Anna Vjachireva al aangewezen als de beste Russin. Vjachireva werd ook de topschutter met elf goals, maar het bleek voor Rusland niet genoeg. „Ze is supergoed, maar ze wil alles alleen doen”, aldus Abbingh, die zelf acht keer raak gooide.

„We hebben gezegd: zij mag doelpunten maken, zolang de rest het maar niet doet. Als team waren wij vandaag absoluut beter dan Rusland. Als we er moeten staan, dan staan we er. Als we zoveel energie geven op het veld, kan niemand ons verslaan. Maar we zijn nog niet klaar. Vanavond vieren we even een feestje, maar daarna gaat de knop om voor de finale. Dit is het meest bizarre toernooi dat ik ooit heb meegemaakt. We zijn door zoveel emoties gegaan. Het is superknap hoe we daarmee omgaan.”