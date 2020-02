Memphis Depay: ’Ik mis het voetballen’

De voetballer van Olympique Lyon deelt geregeld video’s waarop te zien is hoe hij revalideert. Maandag komt hij met een simpele, maar desondanks emotionele boodschap.

„Ik mis het voetballen”, klinkt het kort maar krachtig uit de mond van Depay, die al enkele weken uit de roulatie ligt en nog een lange weg te gaan heeft. Het account van Ons Oranje reageerde daarop met de woorden: „En het voetbal mist jou.”

Bekijk ook: Memphis Depay traint alweer op veld bij Olympique Lyon

Ondanks zijn hoopgevende video’s lijkt deelname aan het EK vooralsnog uitgesloten. En dat is een hard gelag. Depay won in 2014 met Oranje brons op het WK in Brazilië en leek aankomende zomer de aangewezen persoon om het Nederlands elftal bij de terugkeer op een eindtoernooi richting een nieuw succesje te loodsen.

Onder bondscoach Ronald Koeman groeide de oud-PSV’er uit tot misschien wel de belangrijkste speler van Oranje. Depay was in zes EK-kwalificatieduels betrokken bij maar liefst veertien(!) doelpunten: zes goals, acht assists.

„Het was absoluut een streep door de rekening”, stelde Koeman eerder al over het wegvallen van zijn steraanvaller.

„Het is bekend dat Memphis de laatste twee jaar, zeker bij het Nederlands elftal, een ongelofelijk hoog rendement heeft gehaald. Uiteindelijk is vooral hijzelf degene die met deze tegenslag om moet gaan, maar wij natuurlijk ook. Ik weet hoezeer hij bezig was met het EK. Het is voor hem een geweldige klap.”

Oranje opent het EK op 14 juni met een duel met Oekraïne. Vier dagen later wacht een clash met Oostenrijk. Op 22 juni wacht het derde groepsduel. De tegenstander wordt eind maart pas bekend.