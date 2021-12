Ook Ruud Gullit verdedigt Max Verstappen

,,Ik volg de kranten in Engeland en Nederland en het doet me denken aan voetbal. De een zegt iets over dit, de ander over dat”, zegt Gullit op zijn Instagram-kanaal.

,,Neem het spelen in de FA Cup in Engeland. Daar krijg je niets cadeau als je als Premier League-team tegen een elftal uit een lagere divisie speelt. Hamilton heeft een betere auto dan Verstappen, dus dat is met elkaar te vergelijken. Ze vechten allebei voor wat ze waard zijn. Maar Max moet meer doen, moet fysiek worden, om Hamilton te verslaan. Dat gebeurt in de FA Cup ook.”

Gullit won als speler-coach van Chelsea in 1997 het belangrijkste Engelse bekertoernooi. ,,Daar ben ik heel trots op, want iedereen in Engeland weet hoe speciaal de FA Cup is. Natuurlijk; alles moet binnen de grenzen blijven. Zowel in het voetbal als in de Formule 1. Maar Hamilton heeft een betere auto en is een geweldige, exceptionele coureur. Een zevenvoudig wereldkampioen. Dat is ongelooflijk. Max moet de strijd aangaan en doet alles wat in zijn macht ligt om de wereldtitel te winnen.”