Ten Hag: ’Het overkomt ons tóch’

De oefenmeester vond het een hectische wedstrijd. „Onze teamspirit was ongelofelijk, net als onze weerbaarheid. En dat we onze rug rechten na een gemiste strafschop, wat toch een domper was. Maar dat hebben we heel goed opgepakt”, zegt hij tegen Ziggo Sport.

Hij zag ook veel misgaan: „Onze restverdediging was niet goed, zeker niet bij spelhervattingen van óns. Dat was niet goed, dan zet je ze in de kanten. Onze laatse linie stond ook te ver weg. Dat zijn wat afstemmingsproblemen die we moeten verbeteren, willen we succesvol zijn. Ook in Europa.

Maar Ten Hag zag ook veel mooie dingen van zijn ploeg. „Bij vlagen heb ik heel mooie aanvallen gezien. En genoeg kansen gecreëerd. De weerbaarheid was goed en de teamspirit mooi om te zien.”

Bekijk ook: Herbeleef de nipte zege van Ajax op PAOK