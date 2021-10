Dominant Brazilië en Argentinië stap dichter bij WK 2022

Brazilië was in Manaus met 4-1 te sterk voor Uruguay, dat nu vijfde staat. Neymar opende in de 10e minuut de score, gevolgd door treffers van Raphinha (twee) en Gabriel Barbosa. Luis Suárez deed tussendoor wat terug voor Uruguay. Ajacied Antony viel in de 61e minuut in bij Brazilië.

Argentinië behaalde een kleine zege op Peru (1-0). Lautaro Martínez maakte kort voor rust het enige doelpunt in Buenos Aires. In de tweede helft miste Yoshimar Yotún een strafschop voor Peru. Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico, allebei uitkomend voor Ajax, bleven op de bank zitten.

Chili zette Venezuela met 3-0 aan de kant. Erick Pulgar scoorde twee keer. Colombia - met Feyenoorder Luis Sinisterra de hele wedstrijd op de bank - kwam tegen Ecuador niet verder dan een gelijkspel (0-0) en Bolivia versloeg Paraguay met 4-0.

Brazilië praktisch zeker van WK-deelname

De twee Zuid-Amerikaanse grootmachten zijn na elf speelronden nog ongeslagen. Vooral voor Brazilië moet het wel heel raar lopen, wil het land het WK missen. Alleen matematisch is er nog een miniscuul kansje dat het misgaat. De voorsprong op Argentinië bedraagt zes punten. Nummer drie Ecuador volgt op veertien, daarachter zitten de landen kort op elkaar. De achtervolgers hebben allemaal nog zes duels op het menu staan, maar Brazilië en Argentinië hebben nog een wedstrijd meer te spelen.