Ons Jabeur met beperkte steun in finale Wimbledon: ’Ouders konden geen visum krijgen’

„Mijn broer Hatem is van plan om vanuit Tunesië over te komen en zal er hopelijk bij zijn, maar helaas hebben de andere leden van mijn familie geen visum kunnen krijgen”, schrijft de tennisster in een column op de website van de BBC. „Mijn ouders, Samira en Ridha, en zus Yasmine blijven dus in Tunesië. Het is een tegenvaller voor hen, maar ze zullen thuis voor mij juichen.”

Jabeur waardeert het beperkte groepje Tunesische fans dat in Londen aanwezig is. „Na elke wedstrijd stonden er Tunesische fans te wachten bij het mediabalkon, waar spelers de interviews na de wedstrijd voor televisie doen. Ze juichen, zingen en vieren elke keer dat ik gewonnen heb.”

„Ik vind het mooi om die vreugde bij Tunesiërs te zien, want het zijn moeilijke tijden voor veel mensen thuis. Hopelijk kan ik ook die laatste wedstrijd winnen en de mensen wat vreugde bezorgen”, aldus Jabeur.

Elena Rybakina uit Kazachstan is om 15.00 uur Nederlandse tijd de tegenstander van Jabeur. Ook zij stond nooit eerder in de finale van een grandslamtoernooi.