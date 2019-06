Federer houdt jubilieumtitel in zicht

De Zwitserse tennislegende speelt al jarenlang het grastoernooi in Duitsland, als voorbereiding op ’zijn’ Wimbledon. Federer had wel moeite om de halve finale te bereiken. Zijn Spaanse opponent wist namelijk nog een setje van Federer af te snoepen.

In Halle staat Federer in de halve eindstrijd tegenover Pierre-Hugues Herbert. De ongeplaatste Fransman versloeg in zijn kwartfinalepartij Borna Coric, die na de eerste set (7-5) moest opgeven.

Mocht Federer afrekenen met Herbert, dan wordt het zijn dertiende finaleplek in Halle. In de finale staat dan de winnaar tussen David Goffin en Matteo Berrettini - die vorige week het grastoernooi in Stuttgart op zijn naam schreef - te wachten.

De Zwitser won het toernooi overigens al negen keer. Mogelijk wordt het dus een jubileumtitel in Halle.