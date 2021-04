Perfecte hattrick Antoine Griezmann: voor derde keer vader op dezelfde dag

Premium Voetbal

Roger Schmidt streng voor spelers PSV

PSV-trainer Roger Schmidt treft met Jos Luhukay komende zondag een goede bekende op de bank bij VVV-Venlo. De coach van de Limburgers was in het seizoen 2005/06 de eindverantwoordelijke bij SC Paderborn, de club waar Schmidt in twee periodes speler was en terugkeerde als trainer (2011/12).