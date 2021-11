Max Verstappen moet nog vrezen voor gridstraf in Qatar

Tijdens zijn laatste en snelste kwalificatierondje op zaterdag was er even sprake van een dubbele gele vlag na het stilvallen van Pierre Gasly. Coureurs moeten dan van het gas. Verstappen reed zijn laatste ronde uit en verklaarde naderhand dat hij de vlag niet had gezien. Ook op zijn stuurtje was er geen melding te zien.

Verstappen zette de tweede tijd neer, achter Lewis Hamilton. Ook zijn eerste tijd in Q3 van de kwalificatie zou goed genoeg zijn geweest voor die tweede plek. De WK-leider riskeert nu een gridstraf van drie plekken. Dat overkwam hem ook in Mexico in 2019, waardoor hij destijds naast pole position greep en vanaf plek vier moest starten.

De Grand Prix van Qatar start zondagmiddag om 17.00 uur in Doha, 15.00 uur Nederlandse tijd.