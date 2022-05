Formule 1-teams praten over uitbreiding naar 25 races

Op dit moment is 24 Grand Prixs het maximum, zoals afgesproken in het zogeheten Concorde Agreement. Teams praten nu samen met de Formule 1-leiding over een optie voor 25 races per jaar. De Formule 1 is booming, veel races zijn uitverkocht en er is tegelijkertijd veel vraag vanuit bepaalde landen en partijen om ook een plekje op de kalender te verkrijgen.

Dit jaar worden er 22 races verreden, nadat er geen vervanger werd aangewezen voor de Grand Prix van Rusland. Volgend jaar komen de Grand Prixs van China, Qatar en Las Vegas erbij op de kalender. Ook wordt onderhandeld over een terugkeer van een race in Zuid-Afrika, op het circuit van Kyalami nabij Johannesburg. Daardoor zou een uitbreiding naar een mogelijkheid tot 25 races de betrokkenen goed uitkomen. Bij het maken van de kalender heeft de Formule 1-leiding wel aangekondigd beter naar de indeling te kijken, lettend op het milieu en de vele vliegreizen. Zo is er dit jaar veel kritiek op het feit dat de race in Miami tussen Europese wedstrijden door werd gepland en er binnenkort ook een tweeluik Azerbeidzjan-Canada op de rol staat. Met name de Franse Grand Prix op Paul Ricard en Belgische race op het befaamde Spa-Francorchamps staan op de nominatie om van de kalender te verdwijnen.

Charles Leclerc breekt een lans voor Monaco. Ⓒ ANP/HH

Leclerc breekt lans voor Monaco

Ook het contract van de beroemde race in Monaco loopt na dit seizoen af. „Maar Monaco hoort op de kalender”, vindt Ferrari-coureur Charles Leclerc, zelf geboren en getogen in het prinsdom. „Ik ben het er mee eens dat de races vaak niet het spannendst zijn en misschien kan daar iets aan veranderd worden, maar het is tegelijkertijd wel de meest enerverende kwalificatiesessie van het jaar. Het is een circuit waar je als coureur het verschil kan maken en de adrenaline echt door je lijf voelt stromen. Formule 1 zonder Monaco is geen Formule 1.”

Leclerc heeft zelf overigens tijdens drie eerdere pogingen de finish nog niet gehaald in Monaco. Dit weekeinde is hij een grote favoriet voor de zege. „Het is inderdaad nog niet de meest gelukkige baan geweest voor mij, maar dat hoort ook bij autosport. Hopelijk valt het dit jaar wel mijn kant op. Maar het is niet zo dat ik nu opeens mijn aanpak verander.”