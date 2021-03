Handbalsters starten voorbereiding Tokio met zege op Slovenië

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Zwemmen: Toussaint en Metz winnen in Marseille

20.46 uur: Op de eerste dag van internationale zwemwedstrijden in het kader van de FFN Golden Tour in Marseille heeft TeamNL twee keer goud gewonnen. Kira Toussaint won op de 100 rugslag (59,84) en Rosey Metz was de beste op de 50 schoolslag in 30,90.

Tweede plaatsen waren er voor Arno Kamminga (50 school in 27,45), Jesse Puts (50 vrij in 22,23) en Ranomi Kromowidjojo (50 vlinder/25,59). Femke Heemskerk eindigde als derde op die afstand, 26,23.

Tennis: Djokovic meldt zich af voor masterstoernooi Miami

20.46 uur: Novak Djokovic heeft zich afgemeld voor de Miami Open. De Servische nummer één van de wereld liet via sociale media weten langer thuis te blijven bij zijn familie. "Met alle restricties moet ik een balans vinden tussen tijd op de tour en thuis. Ik kijkt ernaar uit om volgend jaar terug te keren", meldt hij.

Djokovic won de Australian Open in februari voor de negende keer. Daardoor heeft de 33-jarige Serviër nu achttien grandslamtitels achter zijn naam staan. De nummer 1 van de wereld kwam daarna niet meer in actie en zou op het masterstoernooi van Miami zijn rentree maken. Djokovic staat ondertussen 312 weken weken bovenaan de wereldranglijst. Een week eerder verbeterde hij het record dat in handen was van Roger Federer.

Na de Australian Open had Djokovic rust genomen om te herstellen van een spierscheuring in zijn buik. Volgens het speelschema dat hij eerder op zijn website had geplaatst zou hij op 22 maart het seizoen hervatten in Miami. Daarna volgt het graveltoernooi van Monaco en, op diezelfde ondergrond, het kleinere toernooi van Belgrado.

Handbal: Handbalsters starten voorbereiding Tokio met zege op Slovenië

20.41 uur: De Nederlandse handbalsters zijn de campagne richting de Olympische Spelen in Tokio begonnen met een riante zege op Slovenië. De regerend wereldkampioen won het oefenduel in een lege Maaspoort in Den Bosch met 35-27. Tessa van Zijl en Bo van Wetering onderscheidden zich met ieder vijf treffers.

Het was de eerste interland sinds het EK in december in Denemarken. Daar eindigde Oranje ietwat teleurstellend op de zesde plaats. Dat was wennen na zes grote kampioenschappen waarin het Nederlands vrouwenteam de laatste vier haalde. Op vijf van die toernooien was er zelfs een medaille. Met als hoogtepunt in december 2019 het historische goud op het WK in Japan.

Oranje trad niet op volle sterkte aan in de oefenwedstrijd in Den Bosch. Estavana Polman is na acht maanden revalideren van een kruisbandblessure weliswaar weer aangesloten bij het Nederlands team, maar nog niet speelfit. Topschutter Lois Abbingh kwam evenmin in actie. Ze kreeg rust van de assistent-coaches Ekatarina Andryushina en Ricardo Clarijs, die bondscoach Emmanuel Mayonnade vervingen. De Franse coach was wegens privé-omstandigheden thuis gebleven.

Het trainersduo liet de thuisploeg tegen Slovenië starten met bekende namen, onder wie aanvoerder Danick Snelder, Laura van der Heijden, Kelly Dulfer en Martine Smeets. Die basis slaagde er al snel en vrij eenvoudig een solide voorsprong op te bouwen van zo’n vier doelpunten verschil.

Daarna konden de jonkies aantreden, die dromen van een plek in de olympische ploeg en zich in de voorbereiding moeten bewijzen. Inger Smits, Larissa Nüsser, Kelly Vollebregt en Merel Freriks hielden zich goed staande en wisten de voorsprong vast te houden tot aan de rust: 17-13. In de tweede helft bleef Oranje de betere ploeg en liep het zelfs verder uit. Invalster Tessa van Zijl onderscheidde zich in haar vierde interland met vijf goals. Bo van Wetering scoorde vier keer vanuit de linkerhoek.

Tennis: Zuid-Afrikaanse qualifier Harris in finale tennistoernooi Dubai

19.49 uur: De Zuid-Afrikaanse tennisser Lloyd Harris heeft als eerste qualifier de finale van het ATP-toernooi van Dubai bereikt. De nummer 81 van de wereld verraste in de halve finale de als derde geplaatste Canadees Denis Shapovalov. In de finale neemt hij het op tegen de Rus Aslan Karatsev, die zijn als tweede geplaatste landgenoot Andrej Roeblev uitgeschakelde

Harris bereikte als qualifier het hoofdtoernooi, waarin hij in de tweede ronde wist te stunten door de als eerste geplaatste Oostenrijker Dominic Thiem te verslaan. Na de zege op de Japanner Kei Nishikori in de kwartfinale was de Zuid-Afrikaan ook Shapovalov in een lange partij van 2 uur en 41 minuten de baas: 6-7 (5) 6-4 7-6 (6).

Karatsev versloeg na ruim twee uur Roeblev, de nummer 8 van de wereld en recentelijk de winnaar van het ATP-toernooi van Rotterdam. De Russische nummer 42 van de wereldranglijst had daar ook drie sets voor nodig. Op zijn tweede matchpoint sloeg Karatsev toe: 6-2 4-6 6-4.

„Ik heb hier niet veel woorden voor nu. Ik ben superblij met deze overwinning”, zei de 24-jarige Harris na zijn zege op Shapovalov, de nummer 12 van de wereld. „Een set en 4-2 in games achterstaan is mentaal en fysiek heel lastig voor me, maar ik hervond mijn beste tennis op dat moment.”

„Voor dit soort wedstrijden en resultaten heb ik heel hard gewerkt”, zei Harris. „Dat ik zoveel van deze resultaten in een week haal is een fantastisch gevoel. Nu heb ik nog één wedstrijd te gaan.”

Voetbal: UEFA doet onderzoek naar racisme bij Slavia Praag - Rangers

19.21 uur: De UEFA gaat onderzoek doen naar mogelijk racisme bij de wedstrijd in de Europa League tussen Slavia Praag en Rangers FC. Middenvelder Glen Kamara van de Schotse kampioen heeft verklaard tijdens het duel door een tegenstander met racisme te zijn geconfronteerd.

Kamara werd woest toen Praags centrale verdediger Ondrej Kudela hem met zijn hand voor de mond iets toeriep. Coach Steven Gerrard van Rangers riep de UEFA vervolgens op tot actie. „Ik ken Glen. Hij verzint zoiets niet. Wij zijn ongelooflijk teleurgesteld in wat is gebeurd. Ik ben kwaad.”

Slavia liet weten dat de bewuste speler na een overtreding had gescholden, maar ontkende dat er sprake was van racisme. De club zei verder zelden met zulk gemeen spel te zijn geconfronteerd als tegen de Schotten.

Slavia schakelde Rangers uit in de achtste finale.

Handbal: Snelder verlengt contract bij Bietigheim

19.15 uur: Handbalinternational Danick Snelder heeft haar contract bij de Duitse club SG BBM Bietigheim met een jaar verlengd. De aanvoerder van het Nederlands team speelt ook in seizoen 2021/22 voor de club die uitkomt in de Bundesliga.

De 30-jarige Snelder, die vrijdagavond in Den Bosch tegen Slovenië haar 184e interland speelt, voegde zich vorig jaar oktober bij Bietigheim, nadat ze haar contract bij de Hongaarse club Siofok had laten ontbinden. Bij de huidige nummer twee in de competitie heeft ze zich bewezen als een sterke cirkelspeelster die de ploeg vaak bij de hand neemt.

Oranje oefent in de Maaspoort tegen Slovenië. Zondag treffen de teams elkaar nogmaals. Voor de regerend wereldkampioen vormt het tweeluik het begin van de voorbereiding op de Olympische Spelen.

Estavana Polman ontbreekt in de ploeg. De sterspeelster is na acht maanden revalideren van een kruisbandblessure weer aangesloten bij het team van bondscoach Emmanuel Mayonnade, maar ze is nog niet speelfit. De vaste waarden Lois Abbingh en Angela Malestein komen evenmin vrijdag in actie. Ze krijgen rust van coach Ekatarina Andryushina, die Mayonnade vervangt. De Fransman is wegens privé-omstandigheden thuis gebleven.

Wielrennen: Jumbo-Visma verlengt met meesterknecht Kuss

17.04 uur: Sepp Kuss heeft zijn contract bij Jumbo-Visma met drie jaar verlengd. De Amerikaanse klimmer ligt nu vast tot en met 2024.

De 26-jarige Amerikaan sloot in 2018 aan bij de Nederlandse formatie. Sindsdien boekte hij zes overwinningen, waaronder een etappe in de Ronde van Spanje. De meeste indruk maakte hij echter vooral als knecht van Primoz Roglic in diverse grote ronden.

Formule 1: Porsche overweegt op termijn terugkeer

16.45 uur: De Duitse autofabrikant Porsche denkt na over een terugkeer in de Formule 1 op termijn. Dat heeft Oliver Blume, de voorzitter van de raad van bestuur van Porsche vrijdag gezegd.

Blume meldde dat Volkswagen, het moederbedrijf van Porsche, bekijkt of opnieuw in de Formule 1 stappen „aantrekkelijk voor ons is” met de nieuwe reglementen die gaan gelden vanaf 2025. Een besluit hierover wordt binnen enkele maanden verwacht, zei hij.

Over Porsche werd in het recente verleden al vaker gespeculeerd dat het zou terugkeren in de F1 en Red Bull werd eerder ook al genoemd als mogelijke partner. Porsche was voor het laatst actief in de Formule 1 in 1991 als motorleverancier voor het team Footwork. Van 1984 tot en met 1986 won McLaren-Tag-Porsche drie wereldtitels op rij met Niki Lauda en Alain Prost.

Wielrennen: Arts Freeman uit medisch register geschrapt

14.43 uur: Voormalig ploegarts Richard Freeman van het Britse wielerteam Sky is uit het medische register geschrapt, zo heeft een medisch tribunaal bepaald. Freeman werd vorige week schuldig bevonden aan het bestellen van het verboden dopingmiddel testosteron. „In de wetenschap dat hij wist dat het aan sporters zou worden toegediend om hun prestaties te verbeteren”, luidde het oordeel.

„Het tribunaal heeft daarom bepaald dat wissen uit het medisch register de enige sanctie is die voldoende is om patiënten te beschermen, het vertrouwen van het publiek in de wielersport te behouden en een duidelijke boodschap te sturen aan Freeman, die niet het gedrag heeft vertoond van een geregistreerde arts.”

De tuchtzaak tegen de wielerarts loopt al twee jaar. Hij zou in 2011 dertig zakjes Testogel hebben besteld. In die periode was hij niet alleen ploegarts van de succesvolle wielerformatie Sky (nu Ineos), maar ook in dienst van de Britse wielerbond. Er lagen 22 aanklachten tegen hem. Freeman heeft er 18 toegegeven.

De belangrijkste aanklacht, dat hij wist met welk doel hij de zakjes had besteld, blijft Freeman ontkennen. Hij beweert onder druk van toenmalig bondscoach Shane Sutton de bestelling van de testosteron te hebben gedaan.

Tegen Freeman loopt ook nog een zaak bij de Britse antidopingautoriteit. Ook hier gaat het om de bewuste testosteronbestelling. Hij riskeert een schorsing van vier jaar.

Badminton: Caljouw naar laatste vier badmintontoernooi All England

14.38 uur: Badmintonner Mark Caljouw heeft zich bij de laatste vier geschaard op de All England in Birmingham. De ongeplaatste Nederlander was in de kwartfinales van het prestigieuze badmintontoernooi Lakshya Sen uit India met 21-17 16-21 en 21-17 de baas. Sen is de nummer 28 van de wereld, Caljouw staat acht plekken lager.

Om de finale te bereiken, moet de 26-jarige Caljouw zien af te rekenen met Lee Zii Jia uit Maleisië.

Selena Piek en Cheryl Seinen bereikten de halve finales van het vrouwendubbelspel. Ze versloegen bij de laatste vier Ashwini Ponnappa en Nelakurihi Sikki Reddy uit India. Het werd 24-22 en 21-12. In de eerste game stonden Piek en Seinen met 20-17 achter.

Bij de laatste vier treden Piek en Seinen aan tegen de Japanse speelsters Yuki Fukushima en Sayaka Hirota, die de wereldranglijst aanvoeren.

Voetbal: Feyenoorder Kökcü in Turkse selectie voor duel met Oranje

14.35 uur: Orkun Kökcü van Feyenoord maakt deel uit van de Turkse selectie voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden. De Turken zijn woensdag in Istanbul de eerste opponent van het Nederlands elftal op weg naar het WK van 2022 in Qatar. Bondscoach Senol Günes heeft Kökcü, geboren in Haarlem en voormalig Nederlands jeugdinternational, opgenomen in zijn selectie van 28 spelers.

De 20-jarige middenvelder van Feyenoord debuteerde afgelopen jaar in de nationale ploeg. Kökcü was dit seizoen bij Feyenoord een tijdje zijn basisplaats kwijt, maar is inmiddels weer een vaste waarde in het elftal van trainer Dick Advocaat.

Turkije speelt komende week ook tegen Noorwegen (27 maart) en Letland (30 maart).

Voetbal: PSV’er Max in Duitse selectie

13.40 uur: Linksback Philipp Max van PSV behoort tot de selectie van de Duitse voetbalploeg voor de eerste drie WK-kwalificatiewedstrijden. Bondscoach Joachim Löw, die vorige week aankondigde na het EK van komende zomer te stoppen bij de ’Mannschaft’, heeft ook twee tieners opgeroepen: de 17-jarige middenvelder Florian Wirtz van Bayer Leverkusen en de één jaar oudere aanvaller Jamal Musiala van Bayern München.

De 27-jarige Max is een vaste waarde bij PSV. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger scoorde vijf keer in de Eredivisie en gaf zeven assists. Löw haalde hem eind vorig jaar voor het eerst bij de nationale selectie. Max heeft inmiddels drie interlands gespeeld.

Löw heeft 26 spelers opgeroepen voor de duels in de WK-kwalificatie met IJsland (25 maart), Roemenië (28 maart) en Noord-Macedonië (31 maart). Onder hen ook Amin Younes, de oud-Ajacied die nu bij Eintracht Frankfurt speelt. Younes kwam eind 2017 voor het laatst uit voor de ’Mannschaft’.

De regionale autoriteiten hebben toestemming gegeven aan de internationals die in Engeland spelen (Bernd Leno, Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Timo Werner en Ilkay Gündogan) om volgende week naar Duitsland te komen. Zij moeten zich wel aan extra strenge voorzorgsmaatregelen houden. De ’Engelse’ internationals worden dagelijks op het coronavirus getest.

Wielerwedstrijd Veenendaal-Veenendaal wil van mei naar september

10:44 uur: De wielerwedstrijd Veenendaal-Veenendaal wordt niet op 21 en 22 mei verreden. De organisatie hoopt het evenement te kunnen verplaatsen naar september.

„Het is de verwachting dat de coronamaatregelen voorlopig nog van kracht blijven. Daarom is het helaas niet mogelijk om zo’n publieksevenement in mei te organiseren”, aldus voorzitter André Homma van Veenendaal-Veenendaal. „En niemand is erbij gebaat om zonder publiek rondjes door, bijvoorbeeld, het Binnenveld te rijden. Veenendaal-Veenendaal is een publieksevenement. Behalve een wielerwedstrijd organiseren willen we er ook een feestje van maken en dit gaat niet zonder publiek.”

Vorig jaar ging het evenement helemaal niet door. De editie van 2019 werd gewonnen door de Australiër Zakkari Dempster, een jaar eerder boekte Dylan Groenewegen zijn derde zege.

Voetbal: Koploper Utah Jazz verliest in NBA ook van Washington Wizards

08:35 uur: De basketballers van Utah Jazz hebben hun vierde nederlaag in zes wedstrijden moeten incasseren. De koploper van de westelijke divisie in de NBA ging met 131-122 onderuit bij Washington Wizards. Bradley Beal (43 punten) en Russell Westbrook (35) namen ruim de helft van de productie van de thuisclub voor hun rekening.

Utah Jazz was in de eerste maanden van het seizoen amper te verslaan, maar de laatste weken draait de ploeg uit Salt Lake City stroef. Met 29 zeges tegenover 11 nederlagen mag Utah Jazz zich wel nog steeds de best presterende ploeg in de NBA noemen. Los Angeles Lakers, de regerend kampioen, komt er echter aan. De ploeg van superster LeBron James boekte tegen Charlotte Hornets de 28e zege van het seizoen: 116-105. James was met 37 punten de topscorer.

De Lakers hebben de tweede plek in het westen overgenomen van Phoenix Suns, dat met 123-119 verloor van Minnesota Timberwolves. De 19-jarige ’rookie’ Anthony Edwards (42 punten) en Karl-Anthony Towns (41) blonken uit bij de Timberwolves. Edwards, de nummer 1 bij de ’draft’ van vorig jaar, werd de op twee na jongste speler ooit in de NBA die minimaal 40 punten maakte in één wedstrijd. Alleen James en Kevin Durant waren jonger.

Voetbal: Engelse bondscoach pleit voor vaccins voor voetballers

07:51 uur: De Engelse bondscoach Gareth Southgate vindt dat voetballers in zijn land zo snel mogelijk gevaccineerd moeten worden tegen het coronavirus. Volgens Southgate lopen de voetballers behoorlijk wat risico’s, mede omdat ze heel wat moeten reizen om ook internationale wedstrijden te spelen. Zorgmedewerkers, ouderen en kwetsbaren krijgen in Groot-Brittannië voorrang in het vaccinatietraject.

De Britten lopen in Europa voorop wat betreft het aantal gezette prikken. Meer dan 25 miljoen mensen hebben inmiddels minimaal één dosis van het vaccin gehad. „Ons vaccinatieprogramma is geweldig”, zei Southgate bij de presentatie van zijn selectie voor de start van de WK-kwalificatie.

„Bijna alle kwetsbare mensen hebben hun eerste vaccin gehad. We komen bij het punt dat het in mijn ogen acceptabel is om ook professionele sporters op de lijst te zetten”, aldus de Engelse bondscoach, wiens spelers regelmatig Europa in trekken om te voetballen. „We vragen hen om te blijven spelen, ze moeten in quarantaine als ze uit bepaalde situaties komen, ze moeten wat risico’s nemen als ze teruggaan naar hun families en veel van hen zijn al eens besmet met het virus omdat ze blijven werken. Ik vind niet dat ze voorrang moeten krijgen op zorgmedewerkers of leraren, maar we komen wel bij het punt dat het acceptabel wordt om ook hen te gaan vaccineren. De voetballerij zou zelf vaccins kunnen kopen, om zo geld voor de gezondheidszorg te besparen.”

Engeland start de WK-kwalificatie donderdag op Wembley tegen San Marino en speelt drie dagen later in Tirana tegen Albanië. De ploeg van Southgate neemt het op 31 maart in Londen op tegen Polen.