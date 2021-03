Porsche overweegt op termijn terugkeer in Formule 1

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Wielrennen: Jumbo-Visma verlengt met meesterknecht Kuss

17.04 uur: Sepp Kuss heeft zijn contract bij Jumbo-Visma met drie jaar verlengd. De Amerikaanse klimmer ligt nu vast tot en met 2024.

De 26-jarige Amerikaan sloot in 2018 aan bij de Nederlandse formatie. Sindsdien boekte hij zes overwinningen, waaronder een etappe in de Ronde van Spanje. De meeste indruk maakte hij echter vooral als knecht van Primoz Roglic in diverse grote ronden.

Formule 1: Porsche overweegt op termijn terugkeer

16.45 uur: De Duitse autofabrikant Porsche denkt na over een terugkeer in de Formule 1 op termijn. Dat heeft Oliver Blume, de voorzitter van de raad van bestuur van Porsche vrijdag gezegd.

Blume meldde dat Volkswagen, het moederbedrijf van Porsche, bekijkt of opnieuw in de Formule 1 stappen "aantrekkelijk voor ons is" met de nieuwe reglementen die gaan gelden vanaf 2025. Een besluit hierover wordt binnen enkele maanden verwacht, zei hij.

Over Porsche werd in het recente verleden al vaker gespeculeerd dat het zou terugkeren in de F1 en Red Bull werd eerder ook al genoemd als mogelijke partner. Porsche was voor het laatst actief in de Formule 1 in 1991 als motorleverancier voor het team Footwork. Van 1984 tot en met 1986 won McLaren-Tag-Porsche drie wereldtitels op rij met Niki Lauda en Alain Prost.

Wielrennen: Arts Freeman uit medisch register geschrapt

14.43 uur: Voormalig ploegarts Richard Freeman van het Britse wielerteam Sky is uit het medische register geschrapt, zo heeft een medisch tribunaal bepaald. Freeman werd vorige week schuldig bevonden aan het bestellen van het verboden dopingmiddel testosteron. „In de wetenschap dat hij wist dat het aan sporters zou worden toegediend om hun prestaties te verbeteren”, luidde het oordeel.

„Het tribunaal heeft daarom bepaald dat wissen uit het medisch register de enige sanctie is die voldoende is om patiënten te beschermen, het vertrouwen van het publiek in de wielersport te behouden en een duidelijke boodschap te sturen aan Freeman, die niet het gedrag heeft vertoond van een geregistreerde arts.”

De tuchtzaak tegen de wielerarts loopt al twee jaar. Hij zou in 2011 dertig zakjes Testogel hebben besteld. In die periode was hij niet alleen ploegarts van de succesvolle wielerformatie Sky (nu Ineos), maar ook in dienst van de Britse wielerbond. Er lagen 22 aanklachten tegen hem. Freeman heeft er 18 toegegeven.

De belangrijkste aanklacht, dat hij wist met welk doel hij de zakjes had besteld, blijft Freeman ontkennen. Hij beweert onder druk van toenmalig bondscoach Shane Sutton de bestelling van de testosteron te hebben gedaan.

Tegen Freeman loopt ook nog een zaak bij de Britse antidopingautoriteit. Ook hier gaat het om de bewuste testosteronbestelling. Hij riskeert een schorsing van vier jaar.

Badminton: Caljouw naar laatste vier badmintontoernooi All England

14.38 uur: Badmintonner Mark Caljouw heeft zich bij de laatste vier geschaard op de All England in Birmingham. De ongeplaatste Nederlander was in de kwartfinales van het prestigieuze badmintontoernooi Lakshya Sen uit India met 21-17 16-21 en 21-17 de baas. Sen is de nummer 28 van de wereld, Caljouw staat acht plekken lager.

Om de finale te bereiken, moet de 26-jarige Caljouw zien af te rekenen met Lee Zii Jia uit Maleisië.

Selena Piek en Cheryl Seinen bereikten de halve finales van het vrouwendubbelspel. Ze versloegen bij de laatste vier Ashwini Ponnappa en Nelakurihi Sikki Reddy uit India. Het werd 24-22 en 21-12. In de eerste game stonden Piek en Seinen met 20-17 achter.

Bij de laatste vier treden Piek en Seinen aan tegen de Japanse speelsters Yuki Fukushima en Sayaka Hirota, die de wereldranglijst aanvoeren.

Voetbal: Feyenoorder Kökcü in Turkse selectie voor duel met Oranje

14.35 uur: Orkun Kökcü van Feyenoord maakt deel uit van de Turkse selectie voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden. De Turken zijn woensdag in Istanbul de eerste opponent van het Nederlands elftal op weg naar het WK van 2022 in Qatar. Bondscoach Senol Günes heeft Kökcü, geboren in Haarlem en voormalig Nederlands jeugdinternational, opgenomen in zijn selectie van 28 spelers.

De 20-jarige middenvelder van Feyenoord debuteerde afgelopen jaar in de nationale ploeg. Kökcü was dit seizoen bij Feyenoord een tijdje zijn basisplaats kwijt, maar is inmiddels weer een vaste waarde in het elftal van trainer Dick Advocaat.

Turkije speelt komende week ook tegen Noorwegen (27 maart) en Letland (30 maart).

Voetbal: PSV’er Max in Duitse selectie

13.40 uur: Linksback Philipp Max van PSV behoort tot de selectie van de Duitse voetbalploeg voor de eerste drie WK-kwalificatiewedstrijden. Bondscoach Joachim Löw, die vorige week aankondigde na het EK van komende zomer te stoppen bij de ’Mannschaft’, heeft ook twee tieners opgeroepen: de 17-jarige middenvelder Florian Wirtz van Bayer Leverkusen en de één jaar oudere aanvaller Jamal Musiala van Bayern München.

De 27-jarige Max is een vaste waarde bij PSV. De aanvallend ingestelde vleugelverdediger scoorde vijf keer in de Eredivisie en gaf zeven assists. Löw haalde hem eind vorig jaar voor het eerst bij de nationale selectie. Max heeft inmiddels drie interlands gespeeld.

Löw heeft 26 spelers opgeroepen voor de duels in de WK-kwalificatie met IJsland (25 maart), Roemenië (28 maart) en Noord-Macedonië (31 maart). Onder hen ook Amin Younes, de oud-Ajacied die nu bij Eintracht Frankfurt speelt. Younes kwam eind 2017 voor het laatst uit voor de ’Mannschaft’.

De regionale autoriteiten hebben toestemming gegeven aan de internationals die in Engeland spelen (Bernd Leno, Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Timo Werner en Ilkay Gündogan) om volgende week naar Duitsland te komen. Zij moeten zich wel aan extra strenge voorzorgsmaatregelen houden. De ’Engelse’ internationals worden dagelijks op het coronavirus getest.

Wielerwedstrijd Veenendaal-Veenendaal wil van mei naar september

10:44 uur: De wielerwedstrijd Veenendaal-Veenendaal wordt niet op 21 en 22 mei verreden. De organisatie hoopt het evenement te kunnen verplaatsen naar september.

„Het is de verwachting dat de coronamaatregelen voorlopig nog van kracht blijven. Daarom is het helaas niet mogelijk om zo’n publieksevenement in mei te organiseren”, aldus voorzitter André Homma van Veenendaal-Veenendaal. „En niemand is erbij gebaat om zonder publiek rondjes door, bijvoorbeeld, het Binnenveld te rijden. Veenendaal-Veenendaal is een publieksevenement. Behalve een wielerwedstrijd organiseren willen we er ook een feestje van maken en dit gaat niet zonder publiek.”

Vorig jaar ging het evenement helemaal niet door. De editie van 2019 werd gewonnen door de Australiër Zakkari Dempster, een jaar eerder boekte Dylan Groenewegen zijn derde zege.

Voetbal: Koploper Utah Jazz verliest in NBA ook van Washington Wizards

08:35 uur: De basketballers van Utah Jazz hebben hun vierde nederlaag in zes wedstrijden moeten incasseren. De koploper van de westelijke divisie in de NBA ging met 131-122 onderuit bij Washington Wizards. Bradley Beal (43 punten) en Russell Westbrook (35) namen ruim de helft van de productie van de thuisclub voor hun rekening.

Utah Jazz was in de eerste maanden van het seizoen amper te verslaan, maar de laatste weken draait de ploeg uit Salt Lake City stroef. Met 29 zeges tegenover 11 nederlagen mag Utah Jazz zich wel nog steeds de best presterende ploeg in de NBA noemen. Los Angeles Lakers, de regerend kampioen, komt er echter aan. De ploeg van superster LeBron James boekte tegen Charlotte Hornets de 28e zege van het seizoen: 116-105. James was met 37 punten de topscorer.

De Lakers hebben de tweede plek in het westen overgenomen van Phoenix Suns, dat met 123-119 verloor van Minnesota Timberwolves. De 19-jarige ’rookie’ Anthony Edwards (42 punten) en Karl-Anthony Towns (41) blonken uit bij de Timberwolves. Edwards, de nummer 1 bij de ’draft’ van vorig jaar, werd de op twee na jongste speler ooit in de NBA die minimaal 40 punten maakte in één wedstrijd. Alleen James en Kevin Durant waren jonger.

Voetbal: Engelse bondscoach pleit voor vaccins voor voetballers

07:51 uur: De Engelse bondscoach Gareth Southgate vindt dat voetballers in zijn land zo snel mogelijk gevaccineerd moeten worden tegen het coronavirus. Volgens Southgate lopen de voetballers behoorlijk wat risico’s, mede omdat ze heel wat moeten reizen om ook internationale wedstrijden te spelen. Zorgmedewerkers, ouderen en kwetsbaren krijgen in Groot-Brittannië voorrang in het vaccinatietraject.

De Britten lopen in Europa voorop wat betreft het aantal gezette prikken. Meer dan 25 miljoen mensen hebben inmiddels minimaal één dosis van het vaccin gehad. „Ons vaccinatieprogramma is geweldig”, zei Southgate bij de presentatie van zijn selectie voor de start van de WK-kwalificatie.

„Bijna alle kwetsbare mensen hebben hun eerste vaccin gehad. We komen bij het punt dat het in mijn ogen acceptabel is om ook professionele sporters op de lijst te zetten”, aldus de Engelse bondscoach, wiens spelers regelmatig Europa in trekken om te voetballen. „We vragen hen om te blijven spelen, ze moeten in quarantaine als ze uit bepaalde situaties komen, ze moeten wat risico’s nemen als ze teruggaan naar hun families en veel van hen zijn al eens besmet met het virus omdat ze blijven werken. Ik vind niet dat ze voorrang moeten krijgen op zorgmedewerkers of leraren, maar we komen wel bij het punt dat het acceptabel wordt om ook hen te gaan vaccineren. De voetballerij zou zelf vaccins kunnen kopen, om zo geld voor de gezondheidszorg te besparen.”

Engeland start de WK-kwalificatie donderdag op Wembley tegen San Marino en speelt drie dagen later in Tirana tegen Albanië. De ploeg van Southgate neemt het op 31 maart in Londen op tegen Polen.