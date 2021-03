Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Koploper Utah Jazz verliest in NBA ook van Washington Wizards

08:35 uur: De basketballers van Utah Jazz hebben hun vierde nederlaag in zes wedstrijden moeten incasseren. De koploper van de westelijke divisie in de NBA ging met 131-122 onderuit bij Washington Wizards. Bradley Beal (43 punten) en Russell Westbrook (35) namen ruim de helft van de productie van de thuisclub voor hun rekening.

Utah Jazz was in de eerste maanden van het seizoen amper te verslaan, maar de laatste weken draait de ploeg uit Salt Lake City stroef. Met 29 zeges tegenover 11 nederlagen mag Utah Jazz zich wel nog steeds de best presterende ploeg in de NBA noemen. Los Angeles Lakers, de regerend kampioen, komt er echter aan. De ploeg van superster LeBron James boekte tegen Charlotte Hornets de 28e zege van het seizoen: 116-105. James was met 37 punten de topscorer.

De Lakers hebben de tweede plek in het westen overgenomen van Phoenix Suns, dat met 123-119 verloor van Minnesota Timberwolves. De 19-jarige 'rookie' Anthony Edwards (42 punten) en Karl-Anthony Towns (41) blonken uit bij de Timberwolves. Edwards, de nummer 1 bij de 'draft' van vorig jaar, werd de op twee na jongste speler ooit in de NBA die minimaal 40 punten maakte in één wedstrijd. Alleen James en Kevin Durant waren jonger.

Voetbal: Schotse voetbalclub Rangers wil actie van UEFA tegen racisme

Manager Steven Gerrard van de Schotse voetbalclub Rangers heeft de Europese federatie UEFA opgeroepen om actie te ondernemen tegen verdediger Ondrej Kudela van Slavia Praag. Kudela zou donderdagavond in de slotfase van het onderlinge duel in de Europa League een racistische opmerking hebben gemaakt tegen Glen Kamara. „Het is nu aan de UEFA. Ik hoop dat deze zaak niet onder het tapijt wordt geveegd”, zei Gerrard.

Op tv-beelden is te zien dat Kudela tijdens een blessurebehandeling van één van zijn teamgenoten naar Kamara loopt en, met zijn hand er voor, iets in het oor van de middenvelder roept. Het leidde tot een flink opstootje in het toch al verhitte duel, met twee rode kaarten voor de Rangers.

Slavia Praag, dat in Glasgow met 2-0 won en zich daardoor plaatste voor de kwartfinales, ontkent in een verklaring op de website dat Kudela iets racistisch heeft gezegd. De Tsjechische club wijst vooral op het agressieve spel van de Schotse club. „Onze spelers hebben nog nooit te maken gehad met zulke ongekende agressie bij hun tegenstanders.”

Voetbal: Engelse bondscoach pleit voor vaccins voor voetballers

07:51 uur: De Engelse bondscoach Gareth Southgate vindt dat voetballers in zijn land zo snel mogelijk gevaccineerd moeten worden tegen het coronavirus. Volgens Southgate lopen de voetballers behoorlijk wat risico’s, mede omdat ze heel wat moeten reizen om ook internationale wedstrijden te spelen. Zorgmedewerkers, ouderen en kwetsbaren krijgen in Groot-Brittannië voorrang in het vaccinatietraject.

De Britten lopen in Europa voorop wat betreft het aantal gezette prikken. Meer dan 25 miljoen mensen hebben inmiddels minimaal één dosis van het vaccin gehad. „Ons vaccinatieprogramma is geweldig”, zei Southgate bij de presentatie van zijn selectie voor de start van de WK-kwalificatie.

„Bijna alle kwetsbare mensen hebben hun eerste vaccin gehad. We komen bij het punt dat het in mijn ogen acceptabel is om ook professionele sporters op de lijst te zetten”, aldus de Engelse bondscoach, wiens spelers regelmatig Europa in trekken om te voetballen. „We vragen hen om te blijven spelen, ze moeten in quarantaine als ze uit bepaalde situaties komen, ze moeten wat risico’s nemen als ze teruggaan naar hun families en veel van hen zijn al eens besmet met het virus omdat ze blijven werken. Ik vind niet dat ze voorrang moeten krijgen op zorgmedewerkers of leraren, maar we komen wel bij het punt dat het acceptabel wordt om ook hen te gaan vaccineren. De voetballerij zou zelf vaccins kunnen kopen, om zo geld voor de gezondheidszorg te besparen.”

Engeland start de WK-kwalificatie donderdag op Wembley tegen San Marino en speelt drie dagen later in Tirana tegen Albanië. De ploeg van Southgate neemt het op 31 maart in Londen op tegen Polen.