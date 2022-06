Premium Het beste van De Telegraaf

Samen op eerste startrij:’Hij wordt een beetje oud, maar is nog steeds snel’ Max Verstappen en Fernando Alonso: respect sinds dag één

Door Erik van Haren

Max Verstappen en Fernando Alonso Ⓒ ANP/HH

Ze wisselden in 2015, het debuutjaar van Max Verstappen in de Formule 1, al helmen uit. En het was Fernando Alonso die het vorig jaar nog opnam voor zijn Nederlandse collega toen de strijd met Lewis Hamilton ook naast de baan wat ontspoorde. Zondag (20.00 uur Nederlandse race) staan ze in Canada samen op de eerste startrij.