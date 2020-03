Bahrain-Merida stapt uit Parijs-Nice

Na overleg tussen de renners, de medische staf en het management is door Bahrain-Merida besloten te stoppen met de ’Koers naar de Zon’. „Gezien het snel toenemende risico voor de gezondheid, die verband houden met het coronavirus, willen we zo snel mogelijk alle personeelsleden van het team naar huis zien te krijgen”, zo is te lezen in een verklaring van de ploeg.

Vrijdagmiddag rond 13 uur begint de zesde etappe van de etappewedstrijd door Frankrijk die afgelopen zondag in Plaisir (nabij Parijs) is begonnen. Aan de start stonden toen zeventien ploegen, in plaats van de gebruikelijke 22.