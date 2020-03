Parijs-Nice dag eerder klaar dan gepland

Dat is vooral gebeurd op nadrukkelijk verzoek van de teams en de renners, die bang zijn voor een zogenoemde lockdown en daardoor niet huiswaarts meer zouden kunnen keren. Bahrain-Merida koos er eerder deze morgen al voor om de wedstrijd te verlaten.

ASO, de organisator van de race die dit jaar voor de 78e keer wordt verreden, had met de lokale overheden overeenstemming bereikt om de koers tot het einde te kunnen afwerken. Ook de tegenstribbelingen die er oorspronkelijk waren van de burgemeester van Nice, wist ASO in de kiem te smoren. Aan alle voorwaarden om de volksgezondheid zoveel mogelijk te waarborgen, was voldaan.

Naarmate de wedstrijd vorderde en overal in Europa steeds meer ingrijpende maatregelen werden getroffen in de strijd tegen het coronavirus, kwamen er veel vragen vanuit de ploegen. Die hebben er uiteindelijk toe geleid dat Parijs-Nice zal eindigen na de etappe van zaterdag op Valdeblore La Colmiane.