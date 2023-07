Kunstgrasmat MVV afgekeurd: eerste thuisduel niet in De Geusselt

De vervanging van het kunstgras komt voor MVV als een verrassing, omdat de mat pas in 2020 is gelegd. Destijds werd de liggende mat ook al afgekeurd. „Als je dit ziet aankomen, dan haal je de oude mat er direct de dag na de laatste wedstrijd voor de zomerstop uit”, zegt woordvoerder Jurgen Simon. Nu betekent de vervanging dat de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen, die tegen Eindhoven, in ieder geval niet op 18 augustus in De Geusselt gespeeld kan worden. Mogelijk komen daar nog meer wedstrijden bij, omdat de aanleg van een nieuwe mat vier tot zes weken duurt. De club gaat nu in overleg met de KNVB, op zoek naar een oplossing.

Doorrollen

De staat van de mat kwam aan het licht tijdens de verplichte jaarlijkse keuring voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Daaruit bleek dat de bal te weinig weerstand ondervindt en daardoor verder doorrolt dan de FIFA-norm toestaat. Dat is volgens MVV opmerkelijk, omdat de mat in 2021 nog werd uitgeroepen tot beste kunstgrasveld in het Nederlandse betaalde voetbal en vorig seizoen nog op de tweede plek stond op die ranglijst.

Het probleem kan alleen worden verholpen door er een nieuwe mat in te leggen. Dat gebeurt na overleg met de gemeente Maastricht, eigenaar van De Geusselt, nu met spoed, maar wanneer precies staat nog niet vast. Wie er voor de kosten opdraait wordt later bekeken, maar de gemeente en MVV gaan er vanuit dat dit onder de garantie valt die bij de aanleg voor vijf jaar is gegeven.

Andere locatie

De geplande oefenwedstrijden in De Geusselt gaan gewoon door. Voor de trainingen zal coach Maurice Verberne met zijn team moeten uitwijken naar een andere locatie in de omgeving. Welke dat wordt, is nog niet duidelijk. Dat geldt ook voor de andere teams van de club die normaal gebruikmaken van het stadion.

Bron: De Limburger