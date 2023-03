Opmerkelijke beelden: spelers nationale ploeg Peru slaags met Spaanse politie

Peru speelt dinsdagavond in het stadion van Atlético Madrid een oefeninterland tegen WK-revelatie Marokko. Honderden Peruviaanse fans besloten om hun nationale voetbalhelden met een sfeeractie te verwelkomen bij het hotel, maar die liep uit de hand. De Spaanse nationale politie greep in, maar in het gedrang werden enkele spelers aanzien als supporters.

Volgens verschillende getuigen duwde een lid van de politie Yoshimar Yotún, een Peruaans international, waarop die de agent op zijn beurt een beuk verkocht. Het spel was ineens op de wagen en doelman Pedro Gallese werd zelfs enkele uren opgepakt. Hij heeft het politiebureau inmiddels zonder aanklacht verlaten, zo meldde het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken op zijn sociale media.