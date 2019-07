Zidane laat Real halsoverkop achter wegens privé-omstandigheden

De Franse coach van de Spaanse topclub is naar Frankrijk teruggekeerd wegens het overlijden van zijn 54-jarige broer Farid. Dat liet Real Madrid in een officieel communiqué zaterdagmiddag weten.

De spelers en technische stafleden van Real namen voorafgaand aan de training in Montreal een minuut stilte in acht als eerbetoon aan Farid Zidane. Assistent David Bettoni heeft tijdelijk de leiding over Real, dat in Amerika oefent tegen Bayern München, Arsenal en Atletico Madrid.

Op 17 augustus speelt Real de eerste competitiewedstrijd tegen Celta de Vigo. Het is nog niet duidelijk wanneer Zidane de leiding weer neemt over de selectie van De Koninklijke.