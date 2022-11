Ronaldo mist training Portugal: ’Het is geen smoes, hij heeft buikgriep’

Toch is er volgens bondscoach Fernando Santos niets aan de hand. De aanvaller heeft gewoon last van een buikgriepje. „Het is geen smoes”, zo benadrukte de 68-jarige keuzeheer van Portugal. „Hij heeft echt last van zijn buik en kan daarom niet trainen.”

Volgens Santos speelt het interview momenteel niet binnen de Portugese ploeg. „Hij heeft het helemaal niet over het nationale elftal gehad. Ik zie dan ook helemaal niemand in onze selectie die daar op dit moment mee bezig is. Integendeel. Ronaldo heeft besloten om dit interview te geven en dat moeten we respecteren. Maar goed, we zijn het inmiddels gewend, dat elke persconferentie begint met vragen over Ronaldo.”

Portugal zit op het WK in groep H met Zuid-Korea, Uruguay en Ghana. Laatstgenoemde is volgende week donderdag de eerste tegenstander.