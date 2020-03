Nicolas Tagliafico: ’Heb nog nooit zoveel geslapen’

„Ik heb nog nooit zoveel geslapen als nu”, vertelt Tagliafico aan het Argentijnse Olé. „Tussen mijn lange dutjes door speel ik op de Playstation. En natuurlijk train ik ook om fit te blijven. Zo vliegen de dagen voorbij. Het klinkt misschien gek, maar ik vermaak mij wel.”

Tagliafico weet dat het een crisistijd is, maar de speler van Ajax probeert het van de positieve kant te bekijken. „Door het vele reizen ben ik vaak lang van huis”, aldus de Argentijn, die vaak op pad gaat met de nationale ploeg en met Ajax voor Europese duels. „Dus nu probeer ik van de gelegenheid gebruik te maken om meer tijd met mijn gezin door te brengen. En daar geniet ik van.”

De linksback brengt veel tijd door met zijn vriendin en zijn hond, maar hij ruimt ook extra tijd in voor zijn hobby. „Ik teken heel graag”, zegt hij. „Niet veel mensen weten dit van mij. Ik ben daar erg gepassioneerd over en het zorgt voor de nodige afleiding. Ik kan mij hierdoor goed op één ding focussen en dat geeft mij rust.”

Tagliafico is met Ajax koploper in de Eredivisie, voordat deze werd stilgelegd vanwege het coronavirus. Het kabinet maakt dinsdag 31 maart na het crisisberaad bekend of de maatregelen die tot 6 april duren, waaronder het stilleggen van de Eredivisie, langer gaan gelden. Afhankelijk daarvan komt de KNVB mogelijk met een besluit over het al dan niet uitspelen van de Eredivisie.