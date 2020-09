Tennis krijgt nieuwe kampioen na diskwalificatie Novak Djokovic

„Dit is natuurlijk niet de manier waarop we een nieuwe kampioen willen krijgen”, zegt Denis Shapovalov, de Canadees die zondagavond de kwartfinales haalde in New York. „Maar het werd wel heel saai dat deze drie jongens ieder grandslamtoernooi wonnen. Voor de sport is het geweldig dat we een nieuwe winnaar krijgen.”

De 21-jarige Shapovalov versloeg de Belg David Goffin, nummer 10 van de wereld, in het Arthur Ashe-stadion in vier sets: 6-7 (0) 6-3 6-4 6-3. Enkele uren eerder had Djokovic op dezelfde plek met een wilde en ondoordachte klap een einde gemaakt aan zijn toernooi. De nummer 1 van de wereld sloeg in zijn partij tegen Pablo Carreno Busta uit frustratie over een verloren game een bal weg. Hij raakte daarmee vol een vrouwelijke lijnrechter, die met een gil naar haar keel greep en op de grond viel. De scheidsrechters volgden de regels en legden Djokovic de zwaarste straf op: diskwalificatie.

Shapovalov weet als geen ander hoe de Serviër zich nu voelt. Drie jaar geleden deed hij hetzelfde in de Daviscup. De Canadees sloeg boos een bal weg, recht in het gezicht van de umpire aan het net. De scheidsrechter brak daarbij een botje onder zijn oog en moest een operatie ondergaan.

Daniil Medvedev ruikt nu ook zijn kansen op de titel in New York. Ⓒ USA TODAY Sports

„Het is heel ongelukkig voor iedereen”, zei Shapovalov over het veelbesproken incident in New York. „Ik heb zelf ook in zo’n situatie gezeten en ik weet precies hoe Novak zich voelt. Natuurlijk had hij niet de intentie om die vrouw te raken. Gelukkig is ze in orde. Het had heel, heel slecht kunnen aflopen. Hopelijk kan Novak dit van zich afzetten. Hij moet hier wel van leren.”

Shapovalov had zich wellicht al ingesteld op een ontmoeting met Djokovic, maar hij neemt het nu in de kwartfinale op tegen Carreno Busta. Na het vertrek van de Serviër ligt de strijd om de titel op de US Open bij de mannen ineens helemaal open. Shapovalov, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Dominic Thiem; ze weten allemaal dat ze een unieke kans krijgen om nu hun eerste grandslamtitel te veroveren.

Dominic Thiem is ook nog in de race om de US Open te winnen. Ⓒ AFP

Stan Wawrinka was op de US Open van 2016 de laatste tennisser buiten de ’Big Three’ die een grandslamtoernooi won. De Zwitser wist in de jaren daarvoor al af en toe de hegemonie te doorbreken. Van de laatste dertien grandslamtitels gingen er drie naar Federer, Nadal en Djokovic pakten er beiden vijf. Federer en Nadal ontbreken dit jaar in New York; de Zwitser vanwege een blessure en de Spanjaard vanwege het coronavirus.