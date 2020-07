Steven Berghuis op tijd fit voor seizoensstart na ziekenhuisopname

Feyenoord kan om privacyredenen niet zeggen wat Berghuis exact mankeert, maar bevestigt dat hij kort opgenomen is geweest. De club weet zeker dat Berghuis kan aansluiten bij de selectie. De spelersgroep is op dit moment op vakantie. Enkele spelers zijn naar het buitenland, maar het gros verblijft in Nederland. De spelers zijn daar uiteraard vrij in, maar moeten wel oppassen dat ze in het buitenland niet in een ’lockdown-situatie’ terecht komen.

Corona

Als er in een van de landen over de grens een noodsituatie uitbreekt door corona, bestaat het risico dat spelers niet tijdig kunnen terugkeren. De spelers die in Nederland zijn gebleven voelen zich veiliger. Berghuis en andere spelers gaven al in het begin van de coronacrisis de voorkeur aan individueel trainen als ze niet konden reizen. De Oranje-international zei voor zijn vakantie nog dat hij er alles aan wil doen om in het nieuwe seizoen topfit te zijn en alle kansen te willen benutten om zijn loopbaan nog een extra ’boost’ te geven.

De 28-jarige vleugelspits was afgelopen seizoen de uitblinker bij Feyenoord. Met vijftien doelpunten werd Berghuis samen met Cyriel Dessers (Heracles Almelo) topscorer van de Eredivisie. De zestienvoudig international gaf ook nog zeven assists.

De nummer 3 van de Eredivisie versterkte zich de afgelopen weken met Mark Diemers, Christian Conteh en Bryan Linssen. Leroy Fer en Orkun Kökcü verlengden hun contract in De Kuip.