Strijdend ten onder tegen de ex-wereldkampioen: cricketers verliezen in WK-kwalificatie

Sri Lanka koos na gewonnen toss om te batten, maar nadat de helft van de batting line-up voor slechts 67 runs aan de kant was gezet, zal captain Dasun Shanaka die beslissing enigszins hebben betreurd.

Dhananjaya da Silva bracht echter redding voor de voormalige wereldkampioen in het eendaagse cricket. De nummer zes van de batting-order sloeg in 111 ballen 93 runs bij elkaar en zorgde daardoor voor een totaal dat te verdedigen was, maar allerminst veilig voor een overwinning: 213. Logan van Beek, mister ‘Super Over’, was aan Nederlandse zijde met 3v26 de beste bowler.

‘Royal Duck’

Slechter dan Oranje aan bat startte, is nauwelijks denkbaar. De openingsbatsmen Vikram Singh en Max O’Dowd werden beiden voor nul naar de kleedkamer gestuurd; Singh zag twee ballen, O’Dowd één. Daarmee bewezen de twee topbats hun ploeg een zeer slechte dienst.

Het was toch al niet de dag van de openers, aangezien Pathum Nissanka door Van Beek op de allereerste bal van de wedstrijd met een royal duck voor nul was uitgegooid. Een nachtmerrie voor iedere slagman. Maar goed: don’t mess with Logan van Beek, de man die tegen West-Indië in de ‘Super Over’ een wereldrecord vestigde door alle zes de ballen uit het veld te timmeren.

Captain’s innings

Oranje herstelde met Wesley Barresi (52, run out) en Bas de Leede (41, bowled) van de dramatische start en vocht zich terug in de wedstrijd. Op 120 voor 4 na 20 overs had de ploeg zelfs de beste papieren op de overwinning én de tweede plaats, met in de wetenschap dat aan het einde van de rit de twee beste teams van de tweede ronde zich plaatsen voor het WK waaraan slechts tien landen deelnemen.

Scott Edwards deed wat hij moest doen, met grote regelmaat runs scoren, maar de Nederlandse captain werd niet gesteund door de ‘staart’, die met Zulfiqar (2), Van Beek (0), Ahmad (2), Klein (5) en Dutt (7) wel heel lang was. Edwards bleef met 67 runs weliswaar knap ongeslagen, op 192 was Oranje wel all out.

Nagenoeg kansloos

Door de nederlaag zijn de Nederlandse cricketers nagenoeg kansloos om de finale en dus het WK te halen. Tenzij er heel veel meezit voor Oranje, dat om te beginnen in de twee slotduels zowel Oman als het sterke Schotland moet verslaan. Daarnaast is de ploeg van Ryan Cook ook nog afhankelijk van de uitslagen van de overige groepsduels.