Cult-captain Frank Korpershoek zwaait na seizoen af bij Telstar

Korpershoek debuteerde op 18 augustus 2006 in de thuiswedstrijd tegen Helmond Sport. Op 2 oktober 2020 werd de aanvoerder met 273 duels de speler met de meeste competitieduels voor Telstar. Korpershoek, die zijn opleiding genoot bij Koninklijke HFC, passeerde in de uitwedstrijd bij Jong PSV voormalig recordhouder Fred Bischot.

De 35-jarige Heemstedenaar startte zijn profcarrière rijkelijk laat, op 21-jarige leeftijd. Daarvoor had hij er al ruim 100 duels in het amateurvoetbal opzitten. In zijn laatste seizoen voor de overstap naar Telstar kwam hij uit voor de Amsterdamse hoofdklasser DWV, destijds getraind door Hans van Doorneveld. In dat seizoen (2005/’06) maakte Korpershoek zijn debuut in het (inmiddels opgeheven) Nederlands amateurelftal.

Korpershoek combineert zijn werk als profvoetballer bij Telstar met het trainerschap. Sinds anderhalf jaar is hij jeugdtrainer bij Ajax, waar hij op dit moment werkt als assistent-trainer van Ajax Onder15. Volgend seizoen gaat hij besteden om het hoogste trainerspapiertje van de UEFA proberen te halen (UEFA A-diploma).

Korpershoek hoogtepunt beleefde hij met Telstar volgens eigen zeggen in de bekerwedstrijd tegen (medewerkgever) Ajax. In de aanloop naar het duel, gespeeld op 18 december 2019, verkondigde de aanvoerder op De Toekomst tegen iedereen die het horen wilde dat hij tégen zou scoren.

Korpershoek hield woord, passeerde André Onana met het hoofd, maar kon niet voorkomen dat de Amsterdammers met een benauwde 4-3 zege aan de haal gingen. ,,Maar ik meldde me de volgende dag wel met opgeheven hoofd op de kerstborrel bij Ajax,” vertelde hij later. Korpershoek was het uithangbord van Telstar en werd voor allerhande marketing-acties gebruikt. Dit seizoen lanceerden de Witte Leeuwen nog een parfum genaamd Frankie Number Six.

Bekijk de video waarin Korpershoek zijn afscheid aankondigt.