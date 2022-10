Noa Lang mist penalty bij afstraffing Club Brugge, dure gemiste strafschop Atlético

De Portugezen, die eerder thuis met 4-0 hadden verloren van Brugge, begonnen fel in het Jan Breydelstadion. Dat leverde tal van kansen op. In de 33e minuut was het raak. Mehdi Taremi scoorde na te zijn weggestuurd door een dieptepass van Otavio.

Club Brugge kreeg een grote kans om gelijk te komen in de tweede helft. De Belgen kregen een strafschop na een overtreding van David Carmo op Brandon Mechele. Hans Vanaken kon de strafschop echter niet verzilveren. Brugge mocht echter opnieuw aanleggen, omdat doelman Diogo Costa te vroeg van zijn lijn was gekomen. Noa Lang nam de tweede strafschop, maar ook die werd gestopt door Costa.

Kort daarop scoorde Evanilson door rommelig verdedigen van Brugge wel. Enkele minuten later zorgde Stephen Eustáquio in tweede instantie voor de 3-0. Mehdi Taremi maakte de nederlaag voor Brugge, waar Bjorn Meijer nog inviel en vooral voor doelman Simon Mignolet, die in de Champions League nog niet was gepasseerd, nog iets pijnlijker met de vierde treffer.

Atlético klaar in Champions League na 2-2 tegen Leverkusen

Atlético Madrid is uitgeschakeld in de Champions League. De Spanjaarden van coach Diego Simeone kwamen thuis tegen Bayer Leverkusen ondanks een strafschop in de extra tijd niet verder dan 2-2 en kunnen daardoor niet meer bij de eerste twee in groep D eindigen.

FC Porto zette dus eerder op de avond in dezelfde groep een grote stap naar overwinteren in de Champions League. De Portugezen wonnen met 4-0 bij Club Brugge, dat al zeker is van de knock-outfase. Porto staat tweede met 9 punten en is door het gelijkspel van Atlético zeker van de achtste finales.

Moussa Diaby opende de score voor Leverkusen in de 9e minuut. Yannick Carrasco bracht Atlético terug in de wedstrijd met de 1-1. Leverkusen, waar Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker een basisplaats hadden, kwam opnieuw op voorsprong in Madrid. Callum Hudson-Odoi schoot binnen.

In de tweede helft zorgde invaller Rodrigo De Paul met een kopbal voor de tweede gelijkmaker. Atlético ging verwoed op jacht naar de derde treffer, maar ook Leverkusen kwam er nog gevaarlijk uit via Diaby. Timothy Fosu-Mensah viel nog in bij Leverkusen in de slotfase.

Scheidsrechter Clément Turpin had afgefloten na ruim 5 minuten blessuretijd, maar moest op die beslissing terugkomen, nadat de VAR hands had geconstateerd. Doelman Lukás Hrádecký stopte de inzet van Carrasco echter. De rebound belandde vervolgens op de lat.

Atlético en Bayer Leverkusen strijden in de laatste groepswedstrijd om een plek in de Europa League. Club Brugge en FC Porto maken uit wie er groepswinnaar wordt.