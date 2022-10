Noa Lang mist penalty bij afstraffing Club Brugge in eigen huis

De Portugezen, die eerder thuis met 4-0 hadden verloren van Brugge, begonnen fel in het Jan Breydelstadion. Dat leverde tal van kansen op. In de 33e minuut was het raak. Mehdi Taremi scoorde na te zijn weggestuurd door een dieptepass van Otavio.

Club Brugge kreeg een grote kans om gelijk te komen in de tweede helft. De Belgen kregen een strafschop na een overtreding van David Carmo op Brandon Mechele. Hans Vanaken kon de strafschop echter niet verzilveren. Brugge mocht echter opnieuw aanleggen, omdat doelman Diogo Costa te vroeg van zijn lijn was gekomen. Noa Lang nam de tweede strafschop, maar ook die werd gestopt door Costa.

Kort daarop scoorde Evanilson door rommelig verdedigen van Brugge wel. Enkele minuten later zorgde Stephen Eustáquio in tweede instantie voor de 3-0. Mehdi Taremi maakte de nederlaag voor Brugge, waar Bjorn Meijer nog inviel en vooral voor doelman Simon Mignolet, die in de Champions League nog niet was gepasseerd, nog iets pijnlijker met de vierde treffer.