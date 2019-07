Sport Kort: Buffon terug bij Juventus

18.14 uur: Doelman Gianluigi Buffon keert na één seizoen weer terug bij Juventus. De 41-jarige Italiaan had zijn contract bij Paris Saint-Germain eerder ontbonden. Na een succesvolle medische keuring tekende Buffon donderdag in Turijn een contract voor één seizoen.

18.13 uur: Robin Haase heeft zich samen met zijn Deense dubbelpartner Frederik Nielsen voor de tweede ronde van het dubbelspeltoernooi van Wimbledon geplaatst. Haase en Nielsen, als 16e geplaatst, lieten de Monegask Romain Arneodo en de Bosniër Damir Dzumhur kansloos. Binnen anderhalf uur werd het 6-2 6-2 6-3. In navolging van Haase haalden ook Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof de tweede ronde van het dubbelspel. Rojer won samen met zijn Roemeense partner Horia Tecau met gemak van de Italianen Marco Cecchinato en Andreas Seppi: 6-4 6-3 6-1. Koolhof versloeg met de Nieuw-Zeelander Marcuss Daniell Rohan Bopanna uit India en de Uruguayaan Pablo Cuevas met 6-4 6-4 4-6 7-6 (7).

14.01 uur: Beachvolleybalsters Joy Stubbe en Marleen van Iersel zijn er niet in geslaagd de kwartfinales te bereiken op het WK in Hamburg. Het Amerikaanse koppel Sara Hughes en Summer Ross was in twee sets te sterk voor de Nederlandse speelsters. De setstanden waren 21-14 en 21-19 in het voordeel van het als elfde geplaatste duo.

13.56 uur: Michael van der Mark mag vrijdag de vrije training op circuit Donington Park rijden. De medische staf van het circuit heeft de Rotterdamse motorcoureur, uitkomend in het WK Superbike, fit bevonden. De polsblessure die hij twee weken geleden onder meer opliep, wordt daarna opnieuw beoordeeld.

12.11 uur: De Nederlandse springruiters die in juni in Geesteren tweede werden in de landenwedstrijd voor de Nations Cup gaan ook naar het CHIO Aken. Bondscoach Rob Ehrens heeft voor misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen buiten Nederland gekozen voor Marc Houtzager, Willem Greve, Maikel van der Vleuten en Jur Vrieling. Doron Kuipers gaat mee als reserve, maakte de hippische bond KNHS donderdag bekend.

11.05 uur: Mark Renshaw is bezig aan zijn laatste jaar als profwielrenner. De Australiër van Dimension Data, 36 jaar inmiddels, kondigde woensdag zijn aanstaande afscheid aan. „Na 16 jaar zeg ik vol trots dat 2019 mijn laatste jaar als beroepsrenner is. Terugkijkend kan ik zeer tevreden zijn over de successen die ik heb geboekt, individueel en als onderdeel van een team”, aldus Renshaw die een groot deel van zijn loopbaan de rol van voorbereider vervulde in de massasprints voor de Britse sprinter Mark Cavendish.

09.00 uur: Na vijf seizoenen in Engeland verkast Yanic Wildschut naar Israël. Als de 27-jarige aanvaller ook persoonlijk tot overeenstemming komt met Maccabi Haifa en de medische keuring doorstaat, is hij dit seizoen te bewonderen in de Israëlische havenstad. De Amsterdammer was de afgelopen jaren actief voor Middlesbrough, Wigan Athletic, Norwich City, Cardiff City en Bolton Wanderers. In Nederland speelde hij eerder voor FC Zwolle, VVV-Venlo, SC Heerenveen en ADO Den Haag.