Sport Kort: Wildschut naar Israël

09.00 uur: Na vijf seizoenen in Engeland verkast Yanic Wildschut naar Israël. Als de 27-jarige aanvaller ook persoonlijk tot overeenstemming komt met Maccabi Haifa en de medische keuring doorstaat, is hij dit seizoen te bewonderen in de Israëlische havenstad. De Amsterdammer was de afgelopen jaren actief voor Middlesbrough, Wigan Athletic, Norwich City, Cardiff City en Bolton Wanderers. In Nederland speelde hij eerder voor FC Zwolle, VVV-Venlo, SC Heerenveen en ADO Den Haag.

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik