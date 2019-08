Van ’t End: ’Net als Geesink in 1964, hoe mooi’

Volgend jaar wordt het misschien toch nog mooier, als de Spelen opnieuw in Tokio worden gehouden. Zo ver wenste Van 't End nog niet vooruit te denken. De kersverse beste judoka van de wereld in de klasse tot 90 kilogram wilde eerst genieten van zijn nieuwe status. Zijn ogen zaten bijna dicht, van al die opdoffers in de gewichtsklasse waarin Mark Huizinga in 2000 olympisch kampioen werd. Toch rolden er na het Wilhelmus tranen uit zijn ooghoeken.

Van 't End beleefde een superdag in Tokio. Hij opende zijn jacht op goud met een zege op de Duitser Eduar Trippel en had vervolgens maar een halve minuut nodig om de Australiër Harrison Cassar op zijn rug te leggen. Daarna klopte hij de Zuid-Koreaan Gwak Dong-han op straffen en versloeg hij de Fransman Axel Clerget in de kwartfinale (waza-ari). In de halve finale verraste hij Nemanja Majdov, de wereldkampioen van 2017. Met een sierlijke worp gooide hij de Serviër in de golden score op zijn rug. Tot ontsteltenis van al die Japanners op de tribune versloeg hij in de eindstrijd ook Mukai.

Anton Geesink versloeg in de olympische finale van 1964 de Japanner Akio Kaminaga. Ⓒ Hollandse Hoogte

Van ’t End had de historische zege van Geesink al dagen op zijn netvlies staan. „Winnen van een Japanner in de finale in Tokio, net als Geesink in 1964. Hoe mooi zou dat zijn”, vertelde hij aan de NOS op het moment dat zijn grootste wens al was uitgekomen. „Het was een zware dag. De belangrijkste zege was die in de vierde ronde op Gwak Dong-han. Ik moest van die sterke jongen winnen, anders had ik helemaal niets. Die winst kwam uit mijn tenen.”

Van ’t End, geboren in Houten, won zijn eerste medaille ooit op een WK. En wat voor een, een gouden. Dat deden alleen Anton Geesink, Wim Ruska, Guillaume Elmont, Dennis van der Geest en Ruben Houkes hem na. Nederland heeft eindelijk weer een wereldkampioen judo, na Marhinde Verkerk in 2009. De wereldtitel voor Van 't End was het tweede Nederlandse succes in Tokio. Juul Franssen pakte woensdag brons in de klasse tot 63 kilogram.

Noël van ’t End kan het niet geloven. Hij klopt Shoichiro Mukai en wint goud. Ⓒ AFP