AZ treft het niet: Lazio tegenstander in Conference League

Het is de tweede editie van de Conference League. De eerste editie van het clubtoernooi werd vorig jaar gewonnen door AS Roma, dat Feyenoord in de finale versloeg. De finale van het derde clubtoernooi wordt op 7 juni in Praag gespeeld.

Eerdere clashes met Italiaanse clubs deze eeuw

AZ speelde deze eeuw in Europees verband twee keer tegen een Italiaanse club. In het seizoen 2020/2021 werd Napoli in Napels werd 1-0 verslagen en eindigde het duel in Alkmaar gelijk: 1-1.Die duels werden afgewerkt in de groepsfase van de Europa League. In het seizoen 2011/2012 rekende AZ in de achtste finales van de Europa League af met Udinese: 2-0 thuis, 2-1 nederlaag in Italië.