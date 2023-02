AZ treft het niet: Lazio tegenstander in Conference League

Het is de tweede editie van de Conference League. De eerste editie van het clubtoernooi werd vorig jaar gewonnen door AS Roma, dat Feyenoord in de finale versloeg. De finale van het derde clubtoernooi wordt op 7 juni in Praag gespeeld.

Eerdere clashes met Italiaanse clubs deze eeuw

AZ speelde deze eeuw in Europees verband twee keer tegen een Italiaanse club. In het seizoen 2020/2021 werd Napoli in Napels werd 1-0 verslagen en eindigde het duel in Alkmaar gelijk: 1-1.Die duels werden afgewerkt in de groepsfase van de Europa League. In het seizoen 2011/2012 rekende AZ in de achtste finales van de Europa League af met Udinese: 2-0 thuis, 2-1 nederlaag in Italië.

Lazio was vorig jaar de tegenstander van Feyenoord in de groepsfase van de Europa League. In Rome was Lazio met 4-2 te sterk voor de Rotterdammers, die in De Kuip met 1-0 wonnen. Lazio was na de derde plaats in de groep veroordeeld tot de tussenronde van de Conference League. Daarin werd over twee duels afgerekend met het Roemeense Cluj. Na de 1-0-zege in Rome bleef het duel in Roemenië zonder doelpunten. AZ plaatste zich als winnaar van groep E rechtstreeks voor de achtste finales.

Vorig seizoen

Vorig seizoen eindigde Lazio als vijfde in de Serie A, achter kampioen AC Milan en Internazionale, Napoli en Juventus.

Andere duels

De Belgische club Anderlecht werd gekoppeld aan de Spaanse club Villarreal, terwijl AA Gent het gaat opnemen tegen de Turkse ploeg Istanbul Basaksehir. West Ham United wacht een treffen met AEK Larnaca uit Cyprus. OGC Nice, waar Pablo Rosario onder contract staat, werd bij de loting in Nyon gekoppeld aan FC Sheriff Tiraspol uit Moldavië.

