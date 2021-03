Max Verstappen ook kritisch op strategie: ’Positie op de baan is zó belangrijk’

Premium Autosport

Analyse: Formule 1 mag Max Verstappen op blote knieën danken

,,Als je mee wil doen om de wereldtitel, moet je er meteen staan.” Was getekend Max Verstappen, na de drie testdagen in Bahrein. Twee weken later heeft de Nederlander op hetzelfde asfalt gesproken. Dat de teleurstelling logischerwijs groot is na de tweede plek in Bahrein, is tegelijkertijd veelzegge...