Dick Advocaat wordt nieuwe bondscoach van Irak

De Iraakse bond laat via Facebook weten dat de onderhandelingen met de 73-jarige Advocaat succesvol afgerond zijn. Hij begint op korte termijn met zijn werkzaamheden. Advocaat neemt Zeljko Petrovic en Cor Pot mee als zijn assistenten. Met Irak moet Advocaat zich gaan plaatsen voor het WK in Qatar van 2022. Advocaat fungeerde eerder als bondscoach van Oranje, Verenigde Arabische Emiraten, Zuid-Korea, België, Rusland en Servië.

Arab Cup en Gulf Cup

Advocaat begint met Irak over ruim een maand aan de derde ronde van de WK-kwalificatie van de Aziatische voetbalconfederatie (AFC). Op 2 september is Zuid-Korea in Seoul de eerste tegenstander. Irak neemt het in poule A ook op tegen Iran, Libanon, Syrië en de Verenigde Arabische Emiraten. Advocaat zal Irak dit jaar ook bij de Arab Cup in Qatar en de Gulf Cup in eigen land leiden.

Advocaat is als bondscoach de opvolger van de Sloveen Streshko Katanic. „We hebben voor de Nederlandse coach gekozen op basis van zijn staat van dienst, zowel bij clubs als nationale teams”, liet het bestuur weten. Er is ook met andere kandidaten gesproken, maar uiteindelijk ging de voorkeur uit naar Advocaat, die na het plaatsen van de nodige handtekeningen een shirt van Irak kreeg overhandigd met zijn naam achterop.

In de nieuwe Kick-off, de voetbalpodcast van De Telegraaf, bespreken Feyenoord-volger Marcel van der Kraan en Ajax-watcher Mike Verweij met presentator Kamran Ullah het laatste voetbalnieuws, met geregeld exclusieve nieuwtjes.

Luister de voetbalpodcast Kick-off Oranje hier, hieronder of via alle bekende podcast apps, zoals Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.