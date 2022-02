Olympisch nieuws: IJshockeyers Verenigde Staten uitgeschakeld

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

IJshockeyers Verenigde Staten uitgeschakeld

08:13 uur De ijshockeyers van de Verenigde Staten zijn op de Olympische Spelen van Beijing niet verder gekomen dan de kwartfinales. Slowakije was na shoot-outs te sterk voor het Amerikaanse team, dat vier jaar geleden ook al een plaats bij de laatste vier misliep. Toen was Tsjechië verantwoordelijk voor de vroege aftocht, eveneens via shoot-outs.

Team USA had in de groepsfase alle drie de duels gewonnen, onder meer van negenvoudig olympisch kampioen Canada.

Na de reguliere speeltijd (1-1 0-1 1-0) en een verlenging zonder treffers waren shoot-outs nodig. Peter Cehlarik zorgde met een treffer voor de beslissing. Eerder had aanvoerder Marek Hrivik de Slowaken met een doelpunt 44 seconden voor tijd behoed voor uitschakeling.

Clément Noël pakt olympisch goud op slalom

07:53 uur De Franse skiër Clément Noël heeft op de Olympische Spelen van Beijing de slalom gewonnen. Noël was in de eerste run goed voor de zesde tijd en passeerde bij zijn tweede optreden al zijn concurrenten.

Op zes tienden van een seconden werd de Oostenrijker Johannes Strolz tweede. De winnaar van het goud op de combinatie was de snelste geweest in de eerste run. Het brons ging naar de Noor Sebastian Foss-Solevaag.

Voor de 24-jarige Noël was het het grootste succes uit zijn loopbaan. Vier jaar geleden in Pyeongchang eindigde hij als vierde. Noël staat dit jaar zesde in de wereldbekerstand op het technische onderdeel. De jaren ervoor eindigde hij drie keer als tweede in dat klassement.

Bobsleeërs in achterhoede bij eerste trainingen viermansbob

05:11 uur De Nederlandse bobsleeërs zijn bij hun eerste twee trainingen in de viermansbob in de achterhoede geëindigd. Ivo de Bruin kwam met zijn drie remmers in het Yanqing National Sliding Centre tot een 26e tijd in de eerste run en een 23e tijd in de tweede run.

Het waren voor de viermansbob de eerste afdalingen op de olympische baan. De bobsleeërs maakten in het najaar de keuze de trainingsmogelijkheid tijdens het testevent over te slaan om zich volledig te concentreren op de olympische kwalificatie.

In de eerste run gaf piloot De Bruin met een tijd van 1.00,81 1,75 seconde toe op de toptijd van de Duitse titelverdediger Francesco Friedrich. In de tweede run verbeterde hij zich met 1.00,50 en was hij 1,16 seconde langzamer dan de snelste trainingstijd van de Duitser Christoph Hafer.

Het is voor De Bruin en zijn team de eerste keer dat ze deelnemen aan de Olympische Spelen. De piloot kwalificeerde zich aanvankelijk niet volgens de normen van NOC*NSF, maar werd toch door de bobsleebond voorgedragen voor de viermansbob.

Nog maar twee nieuwe coronagevallen

05:02 uur Bij de Olympische Spelen zijn woensdag twee nieuwe gevallen gemeld van het coronavirus. Het gaat niet om sporters of begeleiders, meldt het organisatiecomité.

De twee positieve gevallen komen voort uit de testronde van dinsdag, toen opnieuw alle mensen in de zogenoemde olympische ’superbubbel’ zich moeten laten testen. Het gaat om een groep van ongeveer 70.000 mensen.

Sinds het begin van het bijhouden van de coronacijfers rond de Spelen, op 23 januari, staat de teller nu op 435 positieve gevallen. Alle deelnemers aan de Spelen zijn volledig gescheiden van de Chinese bevolking en worden dagelijks getest.

Alexander Hall pakt goud op slopestyle

04:27 uur De Amerikaanse freestyleskiër Alexander Hall heeft bij de Olympische Spelen een gouden medaille gewonnen op het onderdeel slopestyle. In zijn drie runs noteerde hij als beste score 90,01 punten.

Nicholas Goepper, landgenoot van Hall, verzekerde zich met 86,48 van het zilver. Vier jaar geleden eindigde de skiër bij de Spelen van Pyeongchang ook al als tweede en vier jaar daarvoor in Sotsji als derde. Het brons was voor de Zweed Jesper Tjader (85,35).

De Noor Birk Ruud, die een week eerder het onderdeel big air op zijn naam schreef, moest nu met de vijfde plek genoegen nemen.

De Verenigde Staten verstevigden dankzij Hall en Goepper hun derde plek in het medailleklassement met nu acht keer goud, zeven maal zilver en vier keer brons.