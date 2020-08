Vriend overleden shorttrackster Van Ruijven: ’Lara verwacht dat ik verder leef’

Ⓒ ANP/HH/René Bouwman

Utrecht - Ze hadden nog zoveel dromen samen, nog zoveel plannen. Lara van Ruijven en Ivar Fama waren smoorverliefd op elkaar, hadden net een jaar hun eigen stulpje in Heerenveen, het leven leek het stel toe te lachen. In Utrecht, de stad waar Ivar is opgegroeid, doet hij zijn verhaal over de liefde van zijn leven die hij op brute wijze verloor. „Voor ’Laar’, omdat ze zo’n verschrikkelijk lief, mooi en sociaal mens was. Ze was niet alleen wereldkampioen shorttrack op de 500 meter, maar ook wereldkampioen harten stelen.”