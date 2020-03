Definitief streep door Vlaamse wielerkoersen

De woordvoerder van de Belgische wielerbond liet donderdagmiddag weten dat berichten over afgelastingen in afwachting van een besluit van de federale overheid „voorbarig” waren. Met het besluit van de regering is de afgelasting van de wielerwedstrijden definitief.

De Vlaamse minister van Sport Ben Weyts besloot eerder donderdag samen met de Pro League, de KBVB, Voetbal Vlaanderen, Cycling Vlaanderen, de Vlaamse sportfederatie en Sport Vlaanderen om alle sportwedstrijden met publiek af te gelasten tot en met 31 maart. Zo worden wedstrijden in het Belgische betaalde voetbal achter gesloten deuren gespeeld. „Voor de wielerwedstrijden moet je een heel parcours afsluiten, dat wordt onmogelijk, dus geen wielerwedstrijden”, zei Weyts.