Telstar-spits Kharchouch in tranen ondanks interesse Sparta

„Ik heb net zitten huilen”, gaf spits Reda Kharchouch met betraande ogen voor de camera van Fox Sports toe. „Ik verwijt mezelf ontzettend veel. Wij hebben betere kansen gehad dan Excelsior en hadden hier gewoon moeten winnen. Ik ben een spits, hou van het spelletje en leef voor de sport. Ik moet doelpunten maken”, aldus de 24-jarige aanvaller, die de 2-2 voor zijn rekening nam, maar ook twee grote kansen liet liggen.

„Ik mis twee keer in een één-op-één situatie met de keeper, die moet ik gewoon maken. Dan gooi ik die pot op slot”, was Kharchouch kritisch op zichzelf. De aanvaller, die afgelopen zomer overkwam van de amateurs van OFC, mag zich verheugen in de belangstelling van Sparta.

„Ik weet dat er interesse is, maar als ik er twee of drie had gemaakt, had ik mezelf nog meer in de picture gezet. Natuurlijk lijkt Sparta (waar Lars Veldwijk deze week vertrok, red.) me wel wat. Het is een mooie stap naar de Eredivisie. Maar ik focus me nu op Telstar.”

