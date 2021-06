Aanvoerder Georginio Wijnaldum na Oranje-debacle: ’Dit was heel pijnlijk’

Wijnaldum vervolgt tegenover de NOS. „Er gaat van alles door me heen. We geven de goals te makkelijk weg en kunnen de kansen niet afmaken.”

Volgens de middenvelder draaide de rode kaart van Matthijs de Ligt de wedstrijd logischerwijs om. „We voelden steeds meer de onmacht, het werd moeilijker om ze onder druk te zetten. En als we de bal hadden, kwamen we er ook niet uit.”

Wijnaldum druipt af. Ⓒ ANP/HH

De kans van Donyell Malen had er bij 0-0 in moeten gaan, weet ook Wijnaldum. „In de tweede helft krijgen we die kans en die moet erin. En aan de andere kant letten we één keer niet op waardoor we rood krijgen.”

Wijnaldum weet het ook even niet meer. „We beginnen het toernooi goed en in de groepsfase hebben we goed ’gekanteld’. Maar vandaag hadden we een off-day.”

