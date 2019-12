AZ, Willem II en Heracles bekeren verder

Ferdy Druijf opende de score voor AZ. Ⓒ BSR Agency

AZ heeft in het nationale bekertoernooi gewonnen van RKSV Groene Ster. In Alkmaar werd het 3-0 voor de gedeeld koploper van de eredivisie. De Limburgse formatie uit de derde divisie hield een uur stand. Opvallend was dat AZ het verschil maakte nadat het door een rode kaart van Jordy Clasie met een man minder kwam te staan.