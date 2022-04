Van de Zandschulp begint uitstekend in München

Botic van de Zandschulp balt zijn vuist. Ⓒ ANP/HH

Botic van de Zandschulp is uitstekend begonnen aan het graveltoernooi van München. In Duitsland was de Nederlander met 7-6 (3), 6-3 te sterk voor Brandon Nakashima.