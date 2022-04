Van de Zandschulp begint uitstekend in München, Zverev uitgeschakeld

Van de Zandschulp keek in de eerste set al snel tegen een 2-0 voorsprong aan, maar moest toen drie games op rij inleveren. Het ging daarna gelijk op, waardoor een tiebreak de beslissing in de eerste set moest brengen. Hierin trok de Nederlandse nummer veertig van de wereld aan het langste eind: 7-6 (3).

In de tweede set plaatste Van de Zandschulp een vroege break en liep hij uit naar een 3-1 voorsprong. De Amerikaan gaf echter niet zomaar op en brak meteen terug. Maar ook de Nederlander bleek bij de les en brak zijn tegenstander ook weer.

Hij hield daarna zijn servicegame en liep uit naar een 5-2 voorsprong. Die marge gaf hij niet meer weg. Nakashima pakte nog één game, maar daarna maakte de Nederlander een einde aan de partij: 7-6, 6-3.

In Duitsland is Tallon Griekspoor niet van de partij. De 25-jarige tennisser heeft te veel hinder van een nekblessure, waardoor hij ook al vorige week het toernooi van Barcelona moest overslaan.

Dubbelspel Middelkoop

Ook Matwé Middelkoop is samen met dubbelpartner Rohan Bopanna een ronde verder in München. Het tweetal versloeg de Duitsers Philipp Kohlschreiber en Max Hans Rehberg in twee sets. Het werd 6-1 6-4 voor Middelkoop en Bopanna, die zich nu kunnen opmaken voor de kwartfinales.

Zverev uitgeschakeld

Tennisser Holger Rune heeft voor een behoorlijke verrassing gezorgd door in de kwartfinales in München Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld, te verslaan. De 18-jarige Deen had daar twee sets voor nodig: 6-3 6-2.

Holger Rune schakelde Zverev uit. Ⓒ ANP/HH

Rune, die 70e staat op de wereldranglijst, neemt het in de kwartfinales op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Emil Ruusuvuori uit Finland en de Amerikaan Maxime Cressy. Zverev was in 2017 en 2018 nog de beste speler van het graveltoernooi in München.